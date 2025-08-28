Home > मनोरंजन > तलाक की खबरों के बीच, इस एक्ट्रेस ने अकेले किया गणपति बप्पा का भव्य स्वागत

तलाक की खबरों के बीच, इस एक्ट्रेस ने अकेले किया गणपति बप्पा का भव्य स्वागत

Hansika Motwani Instagram Post: हंसिका मोटवानी ने गणेश चतुर्थी पर अपने घर में बप्पा का भव्य स्वागत किया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई उनकी तस्वीरें वायरल हो गईं। लेकिन, पति सोहेल कथूरिया की गैर-मौजूदगी ने तलाक की अफवाहों को और हवा दे दी।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 28, 2025 21:33:22 IST

Hansika Motwani
Hansika Motwani

Hansika Motwani Welcomes Ganpati Bappa: गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) का पावन पर्व इस बार हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) के लिए खास रहा। लेकिन, वजह शायद आप सोच रहे होंगे, फिल्मी शूटिंग या कोई नया प्रोजेक्ट। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बात है उन्हें अकेले गणेश जी का स्वागत करते देखे जाने की, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। उनकी अकेले पूजा करने की तस्वीर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई और तलाक को एक नई हवा मिल गई।

हंसिका ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्हें पेस्टल ग्रीन साड़ी और नियॉन येलो ब्लाउज में देखा गया। साथ ही, ओपन हेयर और न्यूड मेकअप के साथ उनकी खूबसूरती और सादगी ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन, इन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी उनके पति सोहेल कथूरिया का तस्वीरों में गैर-मौजूद होना। इस बात ने उन्हें फिर से तलाक की चर्चाओं के बीच ला दिया है।

अकेली ही गणपति की मूर्ति लिए दिखीं

27 अगस्त को इंटरनेट पर शेयर की गई तस्वीरों में हंसिका अकेली ही गणपति की मूर्ति लेकर उत्साह के साथ अपने घर में प्रवेश करती दिखीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि “बाप्पा, आप मेरे घर आए, आपका स्वागत है। गणपति बप्पा मोरया।” यह कैप्शन और उनका मुस्कुराता चेहरा इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया।

साउथ सुपरस्टार Nagarjuna ने इस हसीना को जड़ दिए थे 14 थप्पड़, एक्ट्रेस ने खुद सामने आकर किया था खुलासा, मांगनी पड़ी थी माफी!

फैंस ने इस फोटो पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में उनकी प्रशंसा की। कई लोग उनकी खूबसूरती और भावनात्मक शक्ति की तारीफ कर रहे थे। वहीं, कुछ ने सवाल उठाया, “सोहेल कहां थे?”, या फिर “क्या चल रहा है इनके रिश्ते में?” ऐसे ही तमाम कॉमेंट्स  उनके पोस्ट पर आ रहे हैं।   

यह स्वागत तब हुआ है जब हंसिका और सोहेल के बीच तलाक की अटकलें पहले से ही जोर पकड़ चुकी हैं। जुलाई में खबरें आई थीं कि दोनों अलग रह रहे हैं और हंसिका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपनी शादी से जुड़ी कई तस्वीरें हटा दी हैं, जिससे लोगों के मन में और भी सवाल खड़े हो गए।     

देवर आवेज पर नहीं गौहर खान को इस कंटेस्टेंट पर आया प्यार, घरवालों को लगाई लताड़, बोलीं- सब आके बदतमीजी

cryptic इंस्टाग्राम पोस्ट

इसके बाद 11 अगस्त को हंसिका ने अपने 34वें जन्मदिन पर एक cryptic इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया था। जिसमें उन्होंने लिखा था कि, “इस साल ऐसी सीख मिली जो मैंने नहीं मांगी थी और वो ताकत मिली जो मुझे पता ही नहीं थी।” इस पोस्ट ने भी अफवाहों को हवा दी और बताया कि वह अभी किसी व्यक्तिगत संघर्ष से गुजर रही हैं। 

Tags: bollywood newsganesh chaturthiGanesh Chaturthi 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
तलाक की खबरों के बीच, इस एक्ट्रेस ने अकेले किया गणपति बप्पा का भव्य स्वागत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

तलाक की खबरों के बीच, इस एक्ट्रेस ने अकेले किया गणपति बप्पा का भव्य स्वागत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तलाक की खबरों के बीच, इस एक्ट्रेस ने अकेले किया गणपति बप्पा का भव्य स्वागत
तलाक की खबरों के बीच, इस एक्ट्रेस ने अकेले किया गणपति बप्पा का भव्य स्वागत
तलाक की खबरों के बीच, इस एक्ट्रेस ने अकेले किया गणपति बप्पा का भव्य स्वागत
तलाक की खबरों के बीच, इस एक्ट्रेस ने अकेले किया गणपति बप्पा का भव्य स्वागत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?