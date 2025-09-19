टॉप एक्ट्रेस का बाथरूम Video लीक! सहेली का पति चुराने का भी लग चुका है आरोप
Famous South Actress: चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस के बाथरूम वीडियो लीक ने इंडस्ट्री में हड़कंप मचाया है. MMS लीक कंट्रोवर्सी के अलावा एक्ट्रेस पर सहेली का पति चुराने का भी आरोप लग चुका है.

By: Prachi Tandon | Published: September 19, 2025 1:06:04 PM IST

Hansika Motwani Controversies: पॉपुलर एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. हंसिका ने छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड और टॉलीवुड में अपने टैलेंट का डंका बजाया है. हंसिका (Hansika Motwani) की जितनी तारीफ उनकी अदाकारी को लेकर होती है, शायद उससे ज्यादा ही वह अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. हंसिका पर्सनल लाइफ के साथ-साथ कई विवादों का भी हिस्सा रही हैं, जिसमें से एक MMS कांड भी रहा है. 

हंसिका मोटवानी के बाथरूम वीडियो ने मचाया था हड़कंप!

कुछ साल पहले इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में एक लड़की बाथरूम में नहाते हुए दिखाई दे रही थी. वीडियो में दिखने वाली लड़की की शक्ल हू-ब-हू हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani Viral Video) से मिलती थी. हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि वीडियो में हंसिका मोटवानी ही हैं या कोई और. लेकिन, इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड में हड़कंप मच गया था. 

हालांकि, वीडियो अब इंटरनेट पर मौजूद नहीं है. लेकिन, उसके कुछ स्क्रीन ग्रैब्स यानी स्क्रीनशॉट अक्सर ही दिखाई दे जाते हैं. जिसमें दिखने वाला चेहरा इतना ब्लर है कि उसपर किसी भी तरह का दावा नहीं किया जा सकता है. 

सहेली का पति चुराने का भी लगा आरोप! 

बता दें, एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani Husband) ने साल 2024 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सोहेल कथुरिया के साथ जयपुर के मुंदोता फोर्ट में शाही शादी की थी. इस शादी के बाद एक्ट्रेस को सहेली का पति चुराने का टैग मिला था. दरअसल, सोहेल कथुरिया की पहले शादी हो रखी थी और वह हंसिका मोटवानी की बेस्ट फ्रेंड के पति थे. 

हंसिका मोटवानी का वर्कफ्रंट

हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani Tv Shows and Movies) ने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी. वह सबसे पहले शाका लाका बूम-बूम नाम के शो में नजर आई थीं. इसके बाद एक्ट्रेस ने एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम किया था.

हंसिका ने साल 2003 में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और प्रीति जिंटा (Preity Zinta) की फिल्म कोई मिल गया में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है. इसके बाद वह कुछ सालों के लिए फिल्मी दुनिया से दूर हो गई थीं. फिर एक्ट्रेस ने साल 2007 में तेलुगु फिल्म देशमुदुरू से वापसी की थी. हालांकि, एक्ट्रेस अब लंबे समय से स्क्रीन से दूर हैं. लेकिन, वह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. 

