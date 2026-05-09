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चेहरे पर लटकी जुल्फें, आंख पर चश्मा…हानिया आमिर को देख फैंस को याद आई आमिर की Ex Wife किरण, जानें वजह

Hania Aamir vs Kiran Rao: हाल ही में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर एक इवेंट में नजर आईं, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तुलना आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव से कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि दोनों की तुलना क्यों की जा रही है?

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 9, 2026 4:42:04 PM IST

हानिया आमिर बनाम किरण राव
हानिया आमिर बनाम किरण राव


Hania Aamir vs Kiran Rao: हाल ही में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को एक इवेंट में देखा गया, जिसे एक बार फिर फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.हाल ही में वे इस्लामाबाद में सुजुकी मोटर्स के एक इवेंट में पहुंचीं, तो उन्होंने अपना लुक काफी क्लासिक रखा. उन्होंने एक हरे रंग का फरशी सलवार-कमीज़, खुले लहराते बाल, हल्का-फुल्का मेकअप और एक मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा पहना. 

हानिया आमिर को किरण राव से किया गया कंपेयर

जैसे ही इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, हर किसी को हानिया आमिर में आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की झलक नजर आई. इसके बाद क्या था यूजर्स ने जमकर कमेंट्स किए और उनकी तुलना बॉलीवुड डायरेक्टर और आमिर खान की पूर्व पत्नी से करने लगे. किसी ने लिखा, “वह बिल्कुल किरण राव जैसी दिख रही हैं.” एक और व्यक्ति ने कहा, “आमिर खान की पत्नी वाली वाइब्स.” वह चश्मा ही वह चीज़ थी जिसने यह चर्चा शुरू की. एक फैन ने ज़ोर देकर कहा, “उनका पूरा अंदाज़ ही बदल गया, अब वह पाकिस्तान की किरण राव लग रही हैं.”

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प्रीति और राखी से कंपेयर

पता चला कि हर कोई किरण राव वाली बात से सहमत नहीं था। लोगों के एक बड़े तबके का मानना ​​था कि हानिया ज़्यादातर प्रीति ज़िंटा जैसी दिख रही हैं. फिर कुछ ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने मजे-मजे में उनकी तुलना राखी सावंत से कर दी. इन सबके बीच, उनके फैंस ने माहौल को सकारात्मक बनाए रखा और इस बात पर खुशी ज़ाहिर करते रहे कि उन्होंने पारंपरिक अंदाज़ को कितनी आसानी से और खूबसूरती से अपनाया.

आसिम अज़हर वाली चर्चा

इन दिनों हानिया केवल अपने फैशन और लुक को लेकर ही नहीं, बल्कि आसिम अज़हर के साथ डेटिंग की नई अफवाहों को लेकर भी सुर्खियों में हैं. हाल ही में इन दोनों को आसिम के कॉन्सर्ट टूर के लिए पूरे अमेरिका में एक साथ घूमते हुए देखा गया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ मिलती-जुलती तस्वीरें पोस्ट कीं, और फैंस को पूरा यकीन है कि वे अब अपने रिश्ते को सबके सामने ला रहे हैं.

हानिया का वर्कफ्रंट

हानिया के वर्कफ्रंट की बात करें, तो इस मामले में उन्होंने हर किसी को इंतज़ार में डाल रखा है. अफ़वाह है कि वह जियो एंटरटेनमेंट पर आने वाले एक नए ड्रामा के लिए डायरेक्टर बदर महमूद के साथ काम करने वाली हैं. हालांकि अब तक इसके लिए कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें:-VIROSH: बालकनी में साथ नजर आये रश्मिका-विजय, जन्मदिन पर एक्टर के घर के नीचे लगा फैंस का जमावड़ा, एक्टर ने किया लोगों का अभिवादन

Tags: aamir khanhania amirKiran Rao
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