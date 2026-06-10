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रैपर बादशाह के साथ कौन है मिस्ट्री गर्ल? कहीं पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर तो नहीं? सोशल मीडिया पर पूछ रहे लोग

क्या वह हानिया आमिर हैं? ईशा रिक्खी से शादी की अफ़वाहों के बीच रैपर बादशाह की 'मिस्ट्री वुमन' (रहस्यमयी महिला) के साथ तस्वीरें वायरल हुईं हैं.

By: JP Yadav | Published: June 10, 2026 7:22:25 PM IST

Hania Aamir Badshah Connection: रैपर-सिंगर बादशाह के साथ कौन है मिस्ट्री गर्ल? पाकिस्तान की एक्ट्रेस से है कनेक्शन!
Hania Aamir Badshah Connection: रैपर-सिंगर बादशाह के साथ कौन है मिस्ट्री गर्ल? पाकिस्तान की एक्ट्रेस से है कनेक्शन!


देश-दुनिया के जाने-माने रैपर-सिंगर बादशाह की एक अनजान युवती के साथ इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. खुद बादशाह ने ये तस्वीरें शेयर करके लोगों के मन में उत्सुकता जगा दी है. इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी तस्वीर में खूबसूरत युवती का चेहरा स्पष्ट तौर पर नहीं नजर आ रहा है.बावजूद वायरल इस पोस्ट ने फैन्स के साथ अन्य लोगों का भी ध्यान खींचा है. इसके बाद से सोशल मीडिया यूज़र्स यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि वह कौन हो सकती है?

रैपर बादशाह ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें एक अनजान खूबसूरत युवती का हाथ पकड़कर खेत में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है- ‘कायनात (यूनिवर्स) के पास लोगों को आपकी जिंदगी में लाने का एक अजीब तरीका होता है.वहीं, इस पोस्ट ने तुरंत फैन्स का ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को लकेर फैन्स के अलावा अन्य लोगों ने कमेंट सेक्शन में तुक्का लगाया है कि यह युवती कौन हो सकती है? 

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क्या वह हानिया आमिर हैं?

सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स अंदाजा लगा रहा है कि यह पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर हो सकती हैं, जिनका नाम ऑनलाइन चर्चाओं में अक्सर बादशाह के साथ जोड़ा जाता रहा है. इसी कड़ी में एक फैन ने तो यहां तक लिखा है-‘क्या वह हानिया आमिर हैं?इस पर  दूसरे ने पूछा-‘ लगता है यह हानिया है! एक और यूज़र ने सवाल किया- क्या यह कोई नया कोलैबोरेशन है? तो इस पर एक फैन ने कमेंट किया कि हम बादशाह को एक नए म्यूज़िक वीडियो में देखना चाहते हैं. 

इसमें सबसे रोचक यह है कि अब तक न तो बादशाह और न ही हानिया ने इन अटकलों पर कोई बात की है. ऐसे में फॉलोअर्स इस वायरल पोस्ट के पीछे के मतलब के बारे में अंदाज़ा ही लगा रहे हैं.  सोशल मीडिया पर यह चर्चा बादशाह की पर्सनल लाइफ़ के बारे में चल रही खबरों के बीच हो रही है.

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खबरों के मुताबिक, रैपर ने अपनी पहली पत्नी से तलाक के लगभग छह साल बाद पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिक्खी से शादी कर ली है.  तस्वीरों में कपल पारंपरिक शादी के कपड़ों में भी नज़र आया और वे एक छोटे से समारोह (इंटिमेट सेरेमनी) के दौरान वरमाला पहनाते हुए दिखे। ऑनलाइन तस्वीरें शेयर करते हुए पूनम ने पोस्ट के साथ लिखा- भगवान आप दोनों का भला करे @isharikhi @badboyshah।.

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Tags: badshah
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