Hania Aamir को वापस मिला उसका खोया हुआ प्यार! पांच साल पहले अकेले छोड़ गए थे आसिम अजहर…आज फिर नजर आए एक साथ

Hania Aamir-Asim Azhar Patch Up: पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर दुनियाभर में जानी जाती हैं। भारत में उनकी खूबसूरती के लाखों दिवाने देखने को मिल जाएंगे। एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। कुछ सालों पर हानिया पाकिस्तानी सिंगर आसिम अजहर को डेट कर रही थीं। हालांकि बाद में दोनों के ब्रेकअप की खबरे सुनने को मिली। दोनों अपनी-अपनी लाइफ में मशरूफ हो गए। लेकिन अब एक बार फिर दोनों को लेकर फैंस पैचअप के कयास लगा रहे हैं।

इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो

दरअसल हानिया आमिर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक पाकिस्तानी इवेंट का है जहां सिंगर आसिम परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। वहीं हानिया ठीक उनके सामने खड़ी हैं और गाना एन्जॉय कर रही हैं। दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस अब दोनों के रिश्ते को लेकर अलग-अलग कयास लगा रहे हैं।

एक बार फिर सिनेमाघरों में धमाल मचाने जा रही है Shiva, सुपरस्टार Nagarjuna फिर एक्शन और धमाल मचाते आएंगे नजर…

साल 2020 में हुआ था ब्रेकअप

वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- पैच हो गया भाई। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा- हानिया ये मत करना। एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘हानिया चली अपने एक्स के पास। बता दें कि हानिया आमिर और अजहर का साल 2020 में ब्रेकअप हुआ था। जिसके बाद उनका नाम बादशाह के साथ जुड़ने लगा था। आसिम अजहर ने पाक एक्ट्रेस मीरब के साथ सगाई कर ली थी। हालांकि यह सगाई बाद में टूट गई।

Raksha Bandhan Songs: बॉलीवुड के 5 गाने, जिनके बिना अधूरा रह जाएगा आपका रक्षाबंधन, Trending Songs की लिस्ट देखें यहां…