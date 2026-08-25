Home > मनोरंजन > Haiwaan Trailer: 18 साल बाद पर्दे पर लौटेगी सबसे खतरनाक जोड़ी, अक्षय कुमार बने ‘खूंखार साइकोपैथ’ तो ‘बंद आंखों’ से सैफ अली खान देंगे खौफनाक टक्कर!

Haiwaan Trailer: 18 साल बाद पर्दे पर लौटेगी सबसे खतरनाक जोड़ी, अक्षय कुमार बने ‘खूंखार साइकोपैथ’ तो ‘बंद आंखों’ से सैफ अली खान देंगे खौफनाक टक्कर!

18 साल बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी फिल्म 'हैवान' के साथ लौट रही है. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस साइको-थ्रिलर का खतरनाक ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें खूंखार विलेन बने अक्षय और अंधे शख्स बने सैफ की जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है.

By: Kajal Jain | Published: August 25, 2026 3:25:56 PM IST

Haiwaan Trailer: 18 साल बाद पर्दे पर लौटेगी सबसे खतरनाक जोड़ी, अक्षय कुमार बने खूंखार साइकोपैथ तो बंद आंखों से सैफ अली खान देंगे खौफनाक टक्कर; देखें ट्रेलर!
Haiwaan Trailer: 18 साल बाद पर्दे पर लौटेगी सबसे खतरनाक जोड़ी, अक्षय कुमार बने खूंखार साइकोपैथ तो बंद आंखों से सैफ अली खान देंगे खौफनाक टक्कर; देखें ट्रेलर!


बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और नवाब सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. दोनों की जोड़ी आखिरी बार साल 2008 में आई फिल्म ‘टशन’ में साथ नजर आई थी, और अब पूरे 18 साल के लंबे इंतजार के बाद ये दोनों दमदार कलाकार डायरेक्टर प्रियदर्शन (Priyadarshan) की डार्क साइको-थ्रिलर फिल्म ‘हैवान’ (Haiwaan) में आमने-सामने नजर आने वाले हैं. मंगलवार को मेकर्स ने इस फिल्म का बेहद सस्पेंस से भरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है. 2 मिनट 34 सेकंड के इस वीडियो में अक्षय कुमार अपने कॉमेडियन अंदाज और हीरो वाली इमेज को छोड़कर एक खूंखार और खतरनाक विलेन के रूप में नजर आ रहे हैं, वहीं सैफ अली खान एक नेत्रहीन का किरदार में अपनी जान बचाते और कातिल से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं. यह फिल्म मोहनलाल की सुपरहिट मलयालम थ्रिलर ‘ओप्पम’ की हिंदी रीमेक बताई जा रही है, जो 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. आइए जानते हैं इस धमाकेदार ट्रेलर से जुड़ी हर एक खास बात जिसके कारण यह फिल्म अभी से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

स्क्रीन पर आमने-सामने नजर आएंगे खिलाड़ी और नवाब?

ट्रेलर की शुरुआत शहर में फैले भयंकर खौफ और एक के बाद एक हो रहे रहस्यमयी कत्ल से होती है, जहां कई पुलिसवालों और उनके परिवारों को निशाना बनाया जाता है. पुलिस इस अंधेरे जाल में उलझी हुई है कि आखिर इन कातिलाना वारदातों के पीछे कौन है. इसी अफरा-तफरी के बीच सैफ अली खान की एंट्री एक अंधे शख्स के रूप में होती है, जो इस पूरे मिस्ट्री में गलती से फंस जाता है और पुलिस उसे ही गिरफ्तार कर लेती है. इसके बाद शुरू होती है एक खतरनाक कैट-एंड-माउस गेम की. सैफ अपनी तेज हुई दूसरे सेंसेस, जैसे आवाजों को पहचानने की काबिलियत का इस्तेमाल करके इस जानलेवा खेल से निकलने की कोशिश करते नजर आते हैं.

You Might Be Interested In

अब तक के सबसे खतरनाक अवतार में अक्षय

फिल्म में अक्षय कुमार ने एक ऐसा किरदार निभाया है जिसके बारे में उन्होंने खुद कहा है कि उनका यह रोल पूरी तरह से ‘ग्रे शेड’ वाला नहीं, बल्कि आऊट-एंड-आऊट इविल यानी पूरी तरह से शैतान और खूंखार है. ट्रेलर में उनकी चाल-ढाल और क्रूरता साफ बताती है कि वह एक कोल्ड माइंडेड और चालाक साइकोपैथ हैं, जो बदला लेने की आग में जल रहा है. अपने एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि वह हमेशा से पर्दे पर एक साइको का रोल निभाना चाहते थे और अपनी पिछली कई फिल्मों (कॉमेडी, हॉरर, एक्शन और ड्रामा) से अलग हटकर यह उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. ट्रेलर में दोनों की भिडंत और साइकोलॉजिकल टेंशन अंदर तक हिला देती है.

फिल्म में कास्ट किए गए हैं इंडस्ट्री के कई दमदार चेहरे

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस थ्रिलर फिल्म में सिर्फ अक्षय और सैफ ही नहीं, बल्कि कई बेहतरीन कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. फिल्म में साईमी खेर एक सख्त पुलिस अफसर के रोल में हैं, तो वहीं जाने-माने एक्टर बोमन ईरानी एक जज की भूमिका निभा रहे हैं. इनके अलावा श्रिया पिलगांवकर, शारिब हाशमी, राजपाल यादव, राजेश शर्मा, पहल चौधरी और मनोज जोशी जैसे शानदार कलाकार भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा हैं. फिल्म की स्क्रिप्ट प्रियदर्शन ने अभिलाष नायर और रोहन शंकर के साथ मिलकर लिखी है, जबकि इसका शानदार म्यूजिक प्रीतम ने तैयार किया है और बैकग्राउंड स्कोर रोनी राफेल का है.

कब रिलीज होगी फिल्म ‘हैवान’?

यह फिल्म केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है, जिसके निर्माता वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन हैं. जब से इस फिल्म का न्यू-नॉइर विजुअल स्टाइल और सस्पेंस से भरपूर ट्रेलर सामने आया है, तब से सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई है. अक्षय और सैफ के फैंस इस खतरनाक भिड़ंत को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. यह धमाकेदार साइको-थ्रिलर फिल्म ‘हैवान’ आगामी 11 सितंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

ये भी पढ़ें:-‘बिग बॉस’ के घर में हुआ प्यार, फिर बने 2 जिस्म एक जान… अचानक हुआ दर्दनाक अंत, धर्म दीवार नहीं था तो क्यों हुए फेमस कपल?

Tags: bollywood movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026

कौन हैं केजिया लिज मेजो?

August 24, 2026

इन स्मार्टफोन्स में मिलते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर

August 23, 2026

दीपशिखा ने बताया कैसे कोयला में शूट हुआ बिना कपड़ों...

August 23, 2026

YRKKH फेम मोहिसन खान ने की सगाई

August 23, 2026
Haiwaan Trailer: 18 साल बाद पर्दे पर लौटेगी सबसे खतरनाक जोड़ी, अक्षय कुमार बने ‘खूंखार साइकोपैथ’ तो ‘बंद आंखों’ से सैफ अली खान देंगे खौफनाक टक्कर!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Haiwaan Trailer: 18 साल बाद पर्दे पर लौटेगी सबसे खतरनाक जोड़ी, अक्षय कुमार बने ‘खूंखार साइकोपैथ’ तो ‘बंद आंखों’ से सैफ अली खान देंगे खौफनाक टक्कर!
Haiwaan Trailer: 18 साल बाद पर्दे पर लौटेगी सबसे खतरनाक जोड़ी, अक्षय कुमार बने ‘खूंखार साइकोपैथ’ तो ‘बंद आंखों’ से सैफ अली खान देंगे खौफनाक टक्कर!
Haiwaan Trailer: 18 साल बाद पर्दे पर लौटेगी सबसे खतरनाक जोड़ी, अक्षय कुमार बने ‘खूंखार साइकोपैथ’ तो ‘बंद आंखों’ से सैफ अली खान देंगे खौफनाक टक्कर!
Haiwaan Trailer: 18 साल बाद पर्दे पर लौटेगी सबसे खतरनाक जोड़ी, अक्षय कुमार बने ‘खूंखार साइकोपैथ’ तो ‘बंद आंखों’ से सैफ अली खान देंगे खौफनाक टक्कर!