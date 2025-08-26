Home > मनोरंजन > Haiwaan के सेट पर हुई चौंकाने वाली एंट्री… अक्षय और सैफ के साथ कौन है ये नया चेहरा?

Who Is Saiyami Kher: प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ एक नया चेहरा जुड़ चुका है। अचानक हुई इस एंट्री से फैन्स के बीच उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर ये कलाकार किस किरदार में नजर आएगा।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 26, 2025 13:51:48 IST

बॉलीवुड में अचानक उभरकर आई सैयामी खेर, जिन्होंने प्रियदर्शन की अपकमिंग एक्शन-थ्रिलर हैवान के सेट पर अपनी धमाकेदार एंट्री कर दी है। मात्र एक तस्वीर में ही ऐसा लग रहा है कि वो फिल्म की कहानी में सिर्फ किरदार नहीं, बल्कि एक सस्पेंस एलिमेंट बनकर आ रही हैं।

कौन हैं सैयामी खेर?

सैयामी अब पहली बार अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं, और यह उनकी फिल्मी करियर की एक खास मोड़ की शुरुआत है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सेट पर कदम रखकर वो काफी इमोशनल थीं कि “एक छोटी लड़की थी जो बड़े पर्दे पर अक्षय सर का स्टंट और सैफ सर की कॉमेडिक टाइमिंग देखती थी… आज वही चेहरे मेरे सामने हैं।”

अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…

Haiwaan क्यों खास है?

यह फिल्म अक्षय कुमार और सैफ अली खान का 17-18 साल बाद पहला री-यूनीयन है, उनकी आखिरी जोड़ियों वाली फिल्म थी Tashan (2008)। प्रियदर्शन की थ्रिलर फिल्मों की कहानी ने इसे और भी जोड़-तोड़ वाला बना दिया है, जिसे Oppam (मलयालम) का हिंदी रीमेक होने की सम्भावना है।

शूटिंग शुरू, सस्पेंस जारी

फिल्म की शूटिंग अब कोची में चल रही है, और जल्द ही ओटीटी या सिनेमाघरों में आने की उम्मीद है। इसके अलावा, निर्देशक प्रियदर्शन ने लगता है कि इस फिल्म में मोहनलाल का एक चौंकाने वाला कैमियो भी रखा है, जिसकी जानकारी अभी रहस्य की ही श्रेणी में है।

Anupama Spoiler: मेकर्स ने भरा सीरियल “अनुपमा” में मिर्च-मसाला! फिर शाह हाउस में छाएगा मातम, शादी के बाद तहस-नहस होगी प्रार्थना जिंदगी

इन फिल्मों में किया काम

वर्कफ्रंट पर सैयामी को आखिरी बार फिल्म ‘जाट’ थी। जिसमें वो सनी देओल और रणदीप हुड्डा के साथ अहम रोल में थीं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया था। इसके अलावा एक्ट्रेस 2023 में आई फिल्म घूमर में भी  नजर आ चुकी हैं, जिसमें अहम किरदार में अभिषेक बच्चन थे।

