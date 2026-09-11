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Haiwaan Movie Review: क्या ‘हैवान’ बन अक्षय कुमार ने जीता दिल? या सैफ अली ने बिन आंखों के दिखाया दम! फिल्म देखने से पहले पढ़ें रिव्यू

Haiwaan Movie Review: अक्षय कुमार और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म 'हैवान' आज 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को अगर आप देखने का मन बना रहे हैं. तो पहले पढ़ें रिव्यू.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: September 11, 2026 11:40:50 AM IST

हैवान मूवी रिव्यू
हैवान मूवी रिव्यू


फिल्म- हैवान
कलाकार- सैफ अली खान, अक्षय कुमार, बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर, सैयामी खेर, मोहनलाल, असरानी, शारिब हाशमी.
निर्देशक- प्रियदर्शन
रिलीज डेट- 11 सितंबर 2026
रेटिंग- 2/5

निर्देशक प्रियदर्शन इस बार अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ अलग जॉनर की फिल्म ‘हैवान’ लेकर आए हैं, जिसमें संस्पेंस और थ्रिलर सब शामिल है. इस फिल्म की कहानी बहुत खींची हुई नजर आती है. क्या अक्षय कुमार और सैफ अली खान दर्शकों का दिल जीत पा रहे हैं? ये सब जानने के लिए आप फिल्म का रिव्यू पढ़ें.

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क्या है फिल्म की कहानी?

‘हैवान’ की कहानी एक ऐसे अनोखे और अप्रत्याशित मुकाबले पर आधारित है, जो शुरुआत से ही दर्शकों में उत्सुकता और बेचैनी बनाए रखता है. फिल्म की कहानी आपको धीरे-धीरे पता चलती है. फिल्म में अपराधी परशुराम (अक्षय कुमार) है, तो दूसरी तरफ नेत्रहीन श्याम (सैफ अली खान), जो अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलते हुए उसके सामने डटकर खड़ा होता है. श्याम अपनी सुनने की क्षमता और हिम्मत के दम पर परशुराम का मुकाबला करता है. दोनों के बीच शुरू होने वाला चूहे-बिल्ली का यह खेल फिल्म में रोमांच बढ़ा देता है. कहानी में हर मोड़ पर बाजी पलटती नजर आती है और जब लगता है कि मुकाबला किसी एक के हाथ में है, तभी कोई नया ट्विस्ट सामने आ जाता है. 

कैसी है एक्टिंग?

अगर आप एक्टिंग की बात करें, तो कई जगह ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार जबरदस्त एक्टिंग करते हैं. हंसी वाली सीन में लगता है वो जानबूझ कर हंस रहे हैं. हालांकि, कुछ सीन में अक्षय की एक्टिंग शानदार भी लगती है. वहीं, सैफ अली खान ने फिल्म में नेत्रहीना व्यक्ति का किरदार निभाया है, उनका रोल ठीक-ठाक है. बोमन ईरानी का भी अलग अंदाज नजर आता है. फिल्म में एक्टर्स को देखकर लगता है कि वो बेमन के रोल कर रहे हैं. 

डायरेक्शन कैसा है?

फिल्म का रनटाइम कुल 2 घंटा 44 मिनट का है. लेकिन लगता है कि फिल्म 3-4 घंटे की है, क्योंकि इसकी कहानी बोर करती है और बहुत श्लो है. कहानी के माध्यम से निर्देशक प्रियदर्शन  दर्शंकों को खींच पाने में नाकामयाब दिख रहे हैं. फिल्म की कहानी काफी बिखरी हुई लगती है, जिस कारण से किसी भी चीज पर सही से फोकस नहीं हो पाता है. फिल्म  के सीन को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है. 

फिल्म देखें या ना देखें?

अगर आप अक्षय कुमार और सैफ अली खान के फैन हैं, तो यह फिल्म देख सकते हैं. साथ ही अगर आपके अंदर फिल्म की कहानी समझने के लिए धैर्य है, तो भी आप यह फिल्म देखने जा सकते हैं. नहीं, तो आप इस फिल्म को वीकएंड पर भी देख सकते हैं.

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Tags: Akshay KumarHaiwaan Movie Reviewhome-hero-pos-8Saif ali khan
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