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जब खाली थी झोली ठुकरा गई गर्लफ्रेंड, आज करता है बॉलिवुड इंडस्ट्री पर राज, Guru Randhawa की नेट वर्थ जान छूट जाएंगे पसीने

Guru Randhawa Net Worth| Guru Randhawa Success Story: गुरु रंधावा (Guru Randhawa) एक बहुत ही शानदार सिंगर है, लोग उनके गाने को काफी पसंद करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि एक्टर के सुपरहिट गाने कौन से हैं और साथ ही उनकी नेट वर्थ कितनी है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 11, 2026 10:54:31 AM IST

जब खाली थी झोली ठुकरा गई गर्लफ्रेंड, आज करता है बॉलिवुड इंडस्ट्री पर राज, Guru Randhawa की नेट वर्थ जान छूट जाएंगे पसीने


Guru Randhawa Net Worth| Guru Randhawa Success Story: अक्सर हर कामयाबी के पीछे एक बड़ी संघर्ष की लंबी कहानी छिपी होती है और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार गुरु रंधावा (Guru Randhawa) इसका बेहतरीन उदाहरण हैं. एक समय ऐसा था जब आर्थिक तंगी की वजह से प्रेमिका ने उनका साथ छोड़ दिया था. लेकिन उसी दर्द और संघर्ष ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. आज गुरु रंधावा न सिर्फ देश के सबसे फेमस सिंगर्स में गिने जाते हैं, बल्कि करोड़ों की संपत्ति और करोड़ों फैंस के मालिक भी हैं.

30 अगस्त 1991 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे गुरु रंधावा का असली नाम गुरशरणजोत सिंह रंधावा है. बचपन से ही उन्हें संगीत का शौक था और स्कूल के दिनों में वे गायन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे. अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने शादी समारोहों और स्थानीय आयोजनों में परफॉर्म कर संगीत की दुनिया में कदम रखा.

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गुरु रंधावा की नेट वर्थ (Guru Randhawa Net Worth)

सिंगर गुरु रंधावा के गाने लोगों को इतने पसंद हैं कि लोग लूप पर सुनना पसंद करते हैं. बच्चे से लेकर बड़ों तक लोग उन्हें पसंद करते हैं. अगर सिंगर की नेट वर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्टस के अनुसार  सिंगर के पास 90-100 करोड़ के बीच की दौलत है.

 कैसे मिली पहली पहचान?

साल 2012 में गुरु ने ‘Same Girl’ गाने के जरिए अपने करियर की शुरुआत की. हालांकि शुरुआती गानों और उनके पहले एल्बम ‘Page One’ को ज्यादा सफलता नहीं मिली. लेकिन 2015 में रिलीज हुआ ‘Patola’ उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. रैपर बोहेमिया के साथ आए इस गाने ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. इसी दौरान बोहेमिया ने उनके नाम को छोटा करके ‘गुरु’ कहना शुरू किया, जो बाद में उनकी पहचान बन गया.

 इन सुपरहिट गानों ने बनाया स्टार (Guru Randhawa Superhit Songs)

‘पटोला’ की सफलता के बाद गुरु रंधावा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.’लाहौर’, ‘हाई रेटेड गबरू’, ‘सूट सूट’, ‘बन जा रानी’, ‘मेड इन इंडिया’, ‘इशारे तेरे’ और ‘दारू वारगी’ जैसे गानों ने उन्हें देशभर में फेमस बना दिया. उनके कई गानों ने यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज हासिल किए और आज भी उनके ट्रैक शादी-पार्टियों की पहली पसंद बने हुए हैं.

 बॉलीवुड में कैसे मिली एंट्री?

गुरु रंधावा ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत साल 2017 में फिल्म ‘Hindi Medium’ के गाने ‘Suit Suit’ से की थी. इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए गाने गाए और धीरे-धीरे बॉलीवुड के पसंदीदा सिंगर्स में शामिल हो गए. पंजाबी संगीत और मॉडर्न बीट्स का उनका अनोखा मेल लोगों को खूब पसंद आया.

 निजी जिंदगी भी रहती है चर्चा में

गुरु रंधावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी प्राइवेट रहते हैं, लेकिन समय-समय पर उनका नाम कई चर्चित एक्ट्रेसेज और सेलिब्रिटीज के साथ जोड़ा जाता रहा है. हालांकि उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा खुलकर बात करने से परहेज किया है. शहनाज गिल के साथ रिश्ते की अफवाहों पर भी उन्होंने साफ कहा था कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं.

  

Tags: Guru Randhawa Net WorthGuru Randhawa NewsGuru Randhawa songs
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