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Guru Randhawa Gym Firing: सलमान खान से दोस्ती पड़ गई भारी! गुरु रंधावा के जिम पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक; ताबड़तोड़ चलाई गोलियां

Guru Randhawa Gym Firing: पंजाब के मशहूर सिंगर गुरु रंधावा की मुश्किलें बढ़ गई हैं.  दरअसल, हाल ही में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा से जुड़े एक जिम में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, जिसके बाद इलाके में बवाल मच गया.

By: Heena Khan | Published: June 11, 2026 9:43:28 AM IST

guru randhawa gym firing
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Guru Randhawa Gym Firing: पंजाब के मशहूर सिंगर गुरु रंधावा की मुश्किलें बढ़ गई हैं.  दरअसल, हाल ही में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा से जुड़े एक जिम में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, जिसके बाद इलाके में बवाल मच गया. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह मोटरसाइकिल पर सवार कुछ गुंडे आए और उन्होंने जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की. बता दें कि, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. घटना के बाद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जिम्मेदारी लेने वाला एक धमकी भरा मैसेज सोशल मीडिया पर सामने आया और तेज़ी से वायरल हो रहा है.

सलमान खान से दूर रहने की धमकी 

इतना ही नहीं रंधावा को सलमान खान से दूरी बनाए रखने की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी, क्योंकि उन्हें उनका दुश्मन माना जाता है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. गुरुवार सुबह दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में उस समय अफरातफरी मच गई जब एक जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी. मिली जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 5 बजे दो युवक मोटरसाइकिल पर आए. उन्होंने पश्चिम विहार स्थित ’24 HS फिटनेस जिम’ के बाहर एक के बाद एक सात राउंड फायरिंग की और तुरंत मौके से फरार हो गए.

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वायरल हुआ पोस्ट  

बता दें कि जैसे ही इलाके में फायरिंग की आवाज गूंजी आवाज़ सुनकर आस-पास के लोग दहशत में आ गए. जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी. घटना के कुछ ही देर बाद, अनिल पंडित नाम के व्यक्ति का एक फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पोस्ट में इस खुली फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई है. इसमें यह भी बताया गया है कि जिस जिम को निशाना बनाया गया, वो मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा से जुड़ा है.

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Tags: bollywoodguru randhawalawrence bishnoisalman khan
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