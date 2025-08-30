Guru Randhawa Controversy: गुरु रंधावा ने तोड़ी चुप्पी, ‘Azul’ विवाद के बीच लिखा क्रिप्टिक नोट, फैंस बोले- यह सफाई थी या सेलिब्रेशन?

Guru Randhawa On Azul Controversy: मशहूर सिंगर गुरु रंधावा का नया गाना ‘Azul’ रिलीज होते ही सुर्खियों में छा गया, लेकिन इस बार वजह सिर्फ म्यूजिक नहीं, बल्कि विवाद भी बना। गाने को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त आलोचनाएं हुई। कुछ यूज़र्स का कहना है कि इसमें स्कूल गर्ल्स को लेकर दिखाए गए विज़ुअल्स आपत्तिजनक हैं और यह गलत संदेश देते हैं।

लगातार बढ़ते हंगामे के बीच आखिरकार गुरु रंधावा ने इसपर अपनी चुप्पी तोड़ी। मगर, उन्होंने सीधे बयान देने के बजाय एक ऐसा अंदाज चुना, जिसने लोगों को और सोचने पर मजबूर कर दिया।

गुरु रंधावा के क्रिप्टिक पोस्ट

सिंगर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर दो पोस्ट शेयर किए। पहले पोस्ट में उन्होंने ‘Azul’ के व्यूज का ग्राफिक्स शेयर किया और लिखा: “Azul is Azuling. When God is with you, you only move forward.” वहीं, दूसरे पोस्ट में उन्होंने दिखाया कि ‘Azul’ पंजाबी टॉप-50 चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया है।

अब सवाल उठता है कि क्या यह उनकी सफाई थी या फिर ट्रोल्स को जवाब दिए बिना सफलता का जश्न? गौर करने वाली बात यह भी रही कि उन्होंने इंस्टा पर कमेंट सेक्शन बंद रखा है, यानी आलोचकों को कोई मौका ही नहीं दिया। इधर, विवाद यहीं तक सीमित नहीं है। रंधावा के दूसरे गाने ‘Sirra’ पर भी केस दर्ज हुआ है, जिसमें उन पर ड्रग्स को बढ़ावा देने वाली लाइनें लिखने का आरोप है। लुधियाना कोर्ट ने इस मामले में उन्हें समन तक भेज दिया है।

दोहरी मुश्किल में फंसे सिंगर

कुल मिलाकर, गुरु रंधावा इस समय दोहरी मुश्किल में फंसे हैं। एक तरफ उनके गाने चार्टबस्टर बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। सोशल मीडिया पर फैंस अब यही पूछ रहे हैं कि गुरु की ये पोस्ट सफाई थी या बस अपनी जीत का सेलिब्रेशन?