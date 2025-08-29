Azul Controversy: 43 मिलियन व्यूज… फिर भी Guru Randhawa के गाने पर क्यों फूटा सोशल मीडिया का गुस्सा?

Guru Randhawa New Song: मशहूर सिंगर गुरु रंधावा (Singer Guru Randhawa) का हाल ही में रिलीज हुआ गाना अजुल (Azul) इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है। यह गाना 6 अगस्त को रिलीज हुआ था और कुछ ही हफ्तों में इसे करोड़ों बार देखा जा चुका है। लेकिन, जितनी तेजी से इस गाने को व्यूज़ मिले, उतनी ही तेजी से इसके खिलाफ आवाजें भी उठने लगीं।

दरअसल, गाने के वीडियो में गुरु रंधावा को एक फोटोग्राफर के रोल में दिखाया गया है, जो एक स्कूल में शूट करता है। यहीं से विवाद शुरू हुआ। वीडियो में दिखाया गया माहौल और लड़कियों की प्रेजेंटेशन को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि गाने में स्कूल गर्ल्स को जिस तरह से दिखाया गया है, वह आपत्तिजनक और असहज करने वाला है। कई लोगों का आरोप है कि वीडियो मासूमियत की जगह रोमांटिसाइजेशन और सेक्शुअलाइजेशन को बढ़ावा देता है, जो एक खतरनाक मैसेज है।

गाना देख भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि “एक बड़े आदमी को स्कूल ड्रेस में लड़की देखकर अट्रैक्शन होता है और इसे रोमांटिक तरीके से दिखाया गया, ये किस तरह का मैसेज है?”। किसी ने इसे ‘डिस्गस्टिंग’ कहा तो किसी ने ‘पॉर्नोग्राफिक’।

यहां देखें वीडियो

सेलेब्स का भी आया रिएक्शन

केवल आम दर्शक ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सेलेब्स भी इस बहस में कूद पड़े। एक्ट्रेस सोनम कपूर और एक्टर वरुण धवन ने भी इस वीडियो को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका मानना है कि इस तरह की चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है।

सिंगर ने रिस्ट्रिक्ट किया कॉमेंट

बढ़ते विरोध को देखते हुए गुरु रंधावा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कॉमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन, लोगों का कहना है कि कमेंट बंद करने से गुस्सा और बढ़ गया है। नेटिजन्स का मानना है कि कलाकारों को आलोचना सुननी चाहिए और अपनी गलती मानकर सुधार करना चाहिए।