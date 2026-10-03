बोल्डनेस में Ranveer का भी ‘बाप’ निकला ये एक्टर, कराया ऐसा Lusty फोटोशूट; देख फटी रह जाएंगी आंखें

Gurfateh Pirzada Bold Photoshoot: एक्टर गुरफतेह पीरजादा ने हाल ही में एक मैगजीन कवर के लिए न्यूड पोज दिया, और यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. इमेज में, गुरफतेह को एक डॉर्म बेडरूम के फ़र्श पर न्यूड बैठे देखा जा सकता है, जबकि दो आदमी अपने बंक बेड पर सो रहे हैं. एक्टर कैमरे की तरफ़ देखते हैं और अपने शरीर को अपनी बाहों से ढक लेते हैं. यह इमेज डर्टी मैगज़ीन के लिए शूट की गई थी, और इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखा था, “गुरफतेह ने रिजेक्शन, रीइन्वेंशन, खालीपन और फिर भी इसे करने के डिसिप्लिन से एक एक्टर की ज़िंदगी बनाई. आप उन्हें फ्यूरी, फकबॉय, ईयरनर, ड्रीमर और ब्रैट के रूप में जानते हैं. जैसे-जैसे वो आगे बढ़ेंगे, आप और भी बहुत कुछ जानेंगे. हमेशा अगली चीज़ की तलाश में.

कमैंट्स में हुआ भद्दा मजाक

एक्टर वरुण सूद ने कमेंट्स में मज़ाक किया, ‘स्टाइलिंग बॉय?’ म्यूज़िशियन जोनिता गांधी ने जवाब दिया, ‘@varunsood12 गॉड’ एक और फ़ैन ने मज़ाक में कहा, ‘आउटफ़िट डिटेल्स प्लीज़.’ किसी ने कमेंट किया, ‘लस्टी’ दूसरे कमेंट में लिखा था, ‘तुम्हारे लिए आउटफिट ऑफ़ द ईयर, ब्रो ‘ किसी और ने लिखा, ‘वाह क्या बात है’ किसी ने लिखा, ‘ब्रो लस्ट स्टोरीज़ सीज़न 3 से उबर नहीं पा रहा है.’

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लस्ट स्टोरीज़ 3 में दिखे एक्टर

एक्टर को हाल ही में लस्ट स्टोरीज़ 3 में देखा गया था. उन्होंने किरण राव की एंथोलॉजी फ़िल्म के सेगमेंट में काम किया, जिसमें न्यूकमर सना थम्पी भी थीं. फ़िल्म की रिलीज़ से पहले, उन्होंने अपने करियर में आई रुकावटों के बारे में एक नोट लिखने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया. उन्होंने बताया कि गिल्टी में अपने डेब्यू के बाद, उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन बाद में उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ा.

उन्होंने याद किया कि पिछले तीन सालों में, उनके 7 प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में चले गए, और उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया. फिर उन्होंने लस्ट स्टोरीज़ 3 में मौका देने के लिए किरण राव को धन्यवाद दिया. उन्होंने आगे याद किया कि क्लास के सीज़न 2 के ठंडे बस्ते में जाने के बाद वह टूट गए थे. गिल्टी के बाद, गुरफतेह को हम भी अकेले तुम भी अकेले (2021), ब्रह्मास्त्र (2022), और क्लास’ (2023) और कॉल मी बे (2024) जैसी वेब सीरीज़ में देखा गया.

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