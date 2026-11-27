Gunmaster G9 Yeh Prem Mol Liya Review: सिनेमाघरों में इस शुक्रवार 27 नवंबर 2026 को दो बिल्कुल अलग मिजाज की फिल्में रिलीज हुई हैं. एक तरफ इमरान हाशमी की एक्शन थ्रिलर ‘Gunmaaster G9’ है, जिसमें बंदूकें, गैंगस्टर और जबरदस्त मारधाड़ देखने को मिलती है. दूसरी तरफ सूरज बड़जात्या की ‘ये प्रेम मोल लिया’ है, जो प्यार, शादी और परिवार की पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाती है. दोनों फिल्मों की कहानी और दर्शकों को देने वाला अनुभव एक-दूसरे से काफी अलग है. तो अगर आप इस वीकेंड फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तो जानिए दोनों फिल्मों का रिव्यू.

Gunmaaster G9 रिव्यू- इमरान का एक्शन या अपारशक्ति की खलनायकी, कौन पड़ा भारी?

डायरेक्टर आदित्य दत्त की गनमास्टर G9 में इमरान हाशमी, जेनेलिया डिसूज़ा, अपारशक्ति खुराना, अवनीत कौर, मनीष चौधरी और इनायत वर्मा हैं. फिल्म 27 नवंबर को रिलीज़ हुई थी. कहानी ईश्वर कुमार (इमरान हाशमी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कभी एक खतरनाक निशानेबाज और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड का मेंबर था. अब वह अपनी पत्नी आरती और बेटी के साथ डेयरी का बिज़नेस करते हुए एक शांत ज़िंदगी जी रहा है. हालांकि, उसका अतीत उसे गैंगस्टर की दुनिया में वापस जाने पर मजबूर कर देता है.

इमरान हाशमी अपने एक्शन अवतार में अच्छे लग रहे हैं. उनका किरदार एक देखभाल करने वाले पिता और एक खतरनाक शूटर का है. हालांकि, कुछ डायलॉग कम पड़ जाते हैं. फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज़ अपारशक्ति खुराना हैं. विलेन देसु राठी के रूप में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और स्टाइल शानदार है. जेनेलिया को भी कहानी में अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है. एक्शन सीक्वेंस फिल्म की ताकत हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हिंसा और कमज़ोर कहानी कई बार इसकी रफ़्तार में रुकावट डालती है. कुल मिलाकर यह फिल्म एक्शन पसंद करने वालों को पसंद आ सकती है.

यह प्रेम मोल लिया रिव्यू: शादी और परिवार के कॉन्सेप्ट पर सवाल

सूरज आर. बड़जात्या के डायरेक्शन में बनी, यह प्रेम मोल लिया में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ हैं. फिल्म में अनुपम खेर, सीमा पाहवा, सुप्रिया पाठक, स्वानंद किरकिरे और सौम्या टंडन भी हैं. 27 नवंबर को रिलीज़ हुई यह फिल्म प्रेम और पूर्वा की कहानी के ज़रिए शादी के बाद एक औरत के घर छोड़ने के रिवाज पर सवाल उठाती है.

कहानी में, पूर्वा शादी के बाद भी अपने परिवार के साथ रहना चाहती है. प्रेम और उसका परिवार पूर्वा के साथ रहने का फैसला करते हैं. इससे दोनों परिवारों के बीच रिवाजों, ज़िम्मेदारियों और घर के फैसलों को लेकर झगड़ा होता है. फिल्म का आधार दिलचस्प और आगे बढ़ने वाला है. आयुष्मान एक समझदार और सेंसिटिव पति के तौर पर दमदार परफॉर्मेंस देते हैं, जबकि शरवरी इमोशनल सीन में असर डालती हैं. स्वानंद किरकिरे और अनुपम खेर भी अपनी परफॉर्मेंस से कहानी को मज़बूत बनाते हैं.

हालांकि, फिल्म थोड़ी धीमी शुरू होती है, और प्रेम और पूर्वा के रिश्ते को डेवलप होने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है. लगभग तीन घंटे का रनिंग टाइम भी थोड़ा लंबा लगता है. फिर भी, फिल्म परिवार और शादी के बारे में ज़रूरी सवाल उठाती है. अगर आपको फैमिली ड्रामा और रिश्तों पर आधारित कहानियां पसंद हैं, तो आप इसे ज़रूर आज़माना चाहेंगे.

कौन सी फ़िल्म देखें?

अगर आपको तेज़-तर्रार एक्शन, गैंग वॉर और इमरान हाशमी का दमदार स्टाइल पसंद है, तो गनमास्टर G9 एक बेहतर चॉइस हो सकती है. अगर आप परिवार, रिश्तों और शादी की परंपराओं पर आधारित कहानी ढूंढ रहे हैं, तो आप यह प्रेम मोल लिया के बारे में सोच सकते हैं. दोनों फ़िल्में मनोरंजन तो देती हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां भी हैं, इसलिए चुनाव आपकी पसंद पर निर्भर करेगा.