गीतकार गुलजार हिंदू-मुस्लिम या सिख? क्या है उनका असली नाम, धर्म और पाकिस्तान कनेक्शन

अपनी रूमानी आवाज, अंदाज, शायरी और गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले गुलजार साहित्य और मनोरंजन की दुनिया का चमकता सितारा हैं. उन्हें लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं क्या वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या सिख? उनके नाम के पीछे की सच्चाई आप हैरान हो जाएंगे. साथ ही आपको बता दें कि उनका पाकिस्तान से खास कनेक्शन हैं. आइए जानते हैं उनके नाम और धर्म की पूरी कहानी.

गुलजार हिंदू-मुस्लिम या सिख?

गीतकार गुलजार का नाम सुनकर लोगों को लगता है कि वो मुसलमान हैं. बल्कि ऐसा नहीं हैं. उनका पूरा नाम संपूरण सिंह कालरा है, और वह एक सिख परिवार से ताल्लुक रखते हैं. गुलजार एक सिख खत्री परिवार से आते हैं. हालांकि, वह खुद को किसी एक मजहब या दायरे में बांधने की बजाय मानवता और गंगा-जमुनी तहजीब को मानते हैं. साथ ही आपको बता दें कि गुलजार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह खुद को ‘सांस्कृतिक रूप से मुसलमान’ मानते हैं. इसके पीछे का तर्क देते हुए उन्होंने कहा था उनकी शायरी और जुड़ाव उर्दू व गंगा-जमुनी संस्कृति से गहरा है.

पाकिस्तान से क्या है कनेक्शन?

गुलजार का जन्म ब्रिटिश भारत (वर्तमान पाकिस्तान ) के झेलम जिले के दीना में हुआ था. उनका जन्म 18 अगस्त 1934 को हुआ था. विभाजन के कारण , उनका परिवार अलग हो गया और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए मुंबई आना पड़ा. गुलजार ने हिंदी सिनेमा में कई ऐसे गीत दिए हैं, जो गानों और नज्मों के रूप में आज भी लोगों के जुबां पर हैं.

फिल्मों की कहानियों के अलावा निर्देशन भी किया

गुलजार ने कई फिल्मों की कहानियां लिखी हैं. इस लिस्ट में आनंद, गुड्डी, बावर्ची, नमक हराम, दो दूनी चार, खामोशी जैसी फिल्में शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है, जिनमें कोशिश, परिचय, अचानक, आंधी, खुश्बू, मौसम, अंगूर, लिबास, माचिस जैसे फिल्में शामिल हैं.

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