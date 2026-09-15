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जब नदीम-श्रवण से भिड़ गए गुलशन कुमार! एक गाने पर T-series के फाउंडर ने कहा कुछ ऐसा, हक्के-बक्के रह गए संगीतकार

Gulshan Kumar and Nadeem-Shravan Fight: 90 के दशक के जाने-माने संगीतकार जोड़ी नदीम-श्रवम की टी सीरीज फाउंडर और फिल्म निर्माता गुलशन कुमार से भिडंत हो गई. उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया की हक्के बक्के रह गए संगीतकार.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 15, 2026 3:10:21 PM IST

जब नदीम-श्रवण से भिड़ गए गुलशन कुमार?
जब नदीम-श्रवण से भिड़ गए गुलशन कुमार?


संगीत की दुनिया की जानी-मानी संगीतकार जोड़ी नदीम-श्रवण ने कई गाने ऐसे दिए, जो आज भी लोगों की जुबां पर हैं. लेकिन एक गाने को लेकर गुलशन कुमार संगीतकार नदीम पर भड़क गए थे. आखिर क्या है ये पूरा किस्सा. चलिए जानते हैं. 

आखिर किस गाने को लेकर नदीम से भिड़े गुलशन कुमार?

हाल ही में पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भारत समाचार के इंटरव्यू में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने नदीम-श्रवण और गुलशन कुमार से जुड़ी एक किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि एक बार संगीतकार नदीम ने अपने पर्सनल एल्बम के लिए गुलशन कुमार से संपर्क किया. गुलशन कुमार ने नदीम का टेस्ट वगैरह लिया. इसके बाद नदीम ने गुलशन कुमार से कहा कि ये उनका ‘हाय अजनबी’ एल्बम है, जिसे वह लॉन्च कराना चाहते हैं. लेकिन गुलशन कुमार ने कहा कि ये गाना उस आवाज पर फिट नहीं बैठ रहा है. इसलिए वो इसे लॉन्च नहीं कर सकते. इसी वजह से नदीम और गुलशन में नाराजगी हो गई थी. हालांकि, राजेश पांडे ने अंत में बताया कि गुलशनन कुमार कभी क्वालिटी से समझौता नहीं करते थे. 

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नदीम श्रवण ने कई गाने दिए

नदीम-श्रवण बॉलीवुड की चर्चित संगीतकार जोड़ियों में से एक रहे हैं. खासकर 90 के दशक में इस जोड़ी ने कई फिल्मों के लिए यादगार संगीत दिया. ‘आशिकी’ (1990) के ‘धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना’ और ‘बस एक सनम चाहिए’, ‘साजन’ (1991) के ‘बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम’, ‘दीवाना’ (1992) के ‘सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं’, ‘राजा हिंदुस्तानी’ (1996) के ‘कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया’ और ‘आए हो मेरी जिंदगी में’ जैसे गाने आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. इसके अलावा ‘परदेस’ (1997) के ‘दो दिल मिल रहे हैं’ और ‘ये दिल दीवाना’ ने भी उनकी संगीत शैली को खास पहचान दिलाई.

यह खबर भी पढ़ें: Mirzapur The Movie Box office: मंडे टेस्ट में क्या रहा ‘मिर्जापुर द मूवी’ का हाल? 200 करोड़ रुपये में पहुंची फिल्म

Tags: Gulshan KumarNadeem Shravan
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