‘Gullu ने मुझे धोखा दिया’, पहले बीवी को तलाक फिर Kaira को धोखा; आखिर कितने राज दफन कर Bigg Boss में पहुंचे ‘चौधरी साहब’

Gullu Kaira Love Affair: Amazon Prime Video का रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ नए कंटेस्टेंट्स के ग्रुप और पावर के लिए एक नई लड़ाई के साथ वापस आ गया है. वीरेंद्र सहवाग द्वारा होस्ट किए जा रहे दूसरे सीज़न में 15 कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें ‘रूलर्स’ और ‘वर्कर्स’ में बांटा गया है. इनमें ‘स्प्लिट्सविला X6’ की विनर कायरा अनु भी शामिल हैं, जिन्होंने अब कुशाल तंवर, जिन्हें गुल्लू के नाम से जाना जाता है, उनके साथ अपने पिछले रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है, जो अभी बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट हैं.

स्प्लिट्सविला जितने के बाद खत्म हुआ रिश्ता

शो में अपने इंट्रोडक्शन के दौरान, कायरा ने अपने रोमांस, ब्रेकअप और रिश्ता खत्म होने के बाद से भरोसे की दिक्कतों के बारे में खुलकर बात की. कायरा और गुल्लू पहली बार ‘स्प्लिट्सविला X6’ में मिले थे, जहाँ उनका बढ़ता रिश्ता आखिरकार एक रिश्ते में बदल गया. इस जोड़ी ने मई 2026 में एक साथ शो जीता और 20 लाख रुपये की प्राइज मनी जीती. हालांकि, शो खत्म होने के कुछ समय बाद ही जून 2026 में उनका रिश्ता खत्म हो गया.

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कायरा अनु ने गुल्लू और अपने ब्रेकअप के बारे में बात की

जैसे ही कायरा ने ‘राइज एंड फॉल 2’ में एंट्री की, गुल्लू के साथ उनका रिश्ता बातचीत का एक आम टॉपिक बन गया. जब वीरेंद्र सहवाग ने उनसे पूछा, “यह ‘गुल्लू-गुल्लू’ क्या है?”, तो कायरा ने जवाब दिया, “असल में, मैं पूरे दिल से प्यार करती हूं. मेरे पिछले शो में, मेरा किसी के साथ दिल से कनेक्शन बना. मुझे वहां एक अच्छा इंसान मिला. हमने साथ में शो जीता. अब, वो कहीं और है और मैं कहीं और हूं. मुझे भी पूरे दिल से धोखा मिला, लेकिन कोई बात नहीं. हर चीज आपको मजबूत बनाती है.”

कायरा ने आगे बताया कि कैसे उनका रिश्ता और ब्रेकअप दोनों ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गए. उन्होंने कहा, “मेरा रिलेशनशिप भी ट्रेंड में रहा, लेकिन मेरा ब्रेकअप भी. सब कहते हैं कि मैंने ‘गुल्लू-गुल्लू’ करके अपनी जगह बनाई है. लेकिन सच कहूँ तो, मैं उन्हें गलत साबित करने आई हूँ क्योंकि धोखे ने मुझे और मज़बूत बना दिया है. मुझे कायरा, फ़ायरा और क्रायरा सब एक ही इंसान में दिखाओ. लेकिन अब, मेरे भरोसे की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं. मुझे नहीं पता कि किस पर भरोसा करूँ और किस पर नहीं. शायद मुझे पता है… नहीं, मुझे नहीं पता.”