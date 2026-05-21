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गुल्लक सीजन 5 में दिखेगी रिश्तों की दरार? मिश्रा निवास का होगा खस्ताहाल, रिलीज डेट अनाउंस

अब तक गुल्लक के 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं. इसके अब तक सारे सीजन हिट हुए हैं. इसके बाद से ही फैंस इसके पांचवें सीजन का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. अब मेकर्स ने इसकी कहानी और रिलीज डेट की घोषणा कर दी है.

By: Deepika Pandey | Published: May 21, 2026 6:34:40 PM IST

गुल्लक सीजन 5
गुल्लक सीजन 5


Gullak Season 5: टीवीएफ की सीरज गुल्लक को फैंस का काफी प्यार मिला है. मेकर्स अब तक इसके 4 सीजन रिलीज कर चुके हैं. वहीं इसका पांचवां सीजन जल्द रिलीज होने वाला है. इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें बताया गया है कि गुल्लक का सीजन 5 सोनी लिव पर 5 जून को रिलीज होने वाला है. इसके टीजर में दिखाया गया है कि जो परिवार अब तक एक साथ खड़ा था, उसमें कुछ दरारें होंगी. संतोष मिश्रा अपने घर के सदस्यों को जिंदगी में आगे बढ़कर बड़े बदलावों का सामना करते नजर आएंगे. 

मिश्रा निवास का खस्ताहाल

टीज़र में दिखाया गया है कि मिश्रा निवास खस्ता हाल में है. दीवारों पर नया पेंट किया जा रहा है. इस बार ये दीवारें घर में रहने वाले सदस्यों की केमिस्ट्री बयां करेंगी. पुराने सीजन में आपने देखा होगा कि अक्सर अन्नू की मम्मी घर में पेंट कराने की बात करती हैं. इस सीजन में देखने को मिलेगा कि घर काफी पुराना हो चुका है और इसकी मरम्मत कराई जानी है. अब वे घर के दोनों बेटों यानी अन्नू और अमन से कहेंगी कि वे अपने पापा के साथ पैसे मिलाएं और घर के लिए लोन लें. 

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गुल्लक सीजन 5 के अहम किरदार

इसके बाद देखने को मिलेगा कि मां-बाप और बच्चे बहुत सी बातें एक दूसरे की ऐसी हैं, जो वे नहीं जानते. इस सीजन में देखने को मिलेगा कि अन्नू को किसी से प्यार हो जाता है और वो घर के बाहर अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश में है. इस सीजन में संतोष मिश्रा यानी जमील खान, अन्नू की मम्मी यानी गीतांजलि कुलकर्णी, अन्नू यानी अनंत जोशी और अमन यानी हर्ष मायर के साथ ही वैभव राज गुप्ता और सुनीता राजवार समेत तमाम किरदार देखने को मिलेंगे. 

फैंस को मिलेगा सरप्राइज

ये सीरीज एक मिडल क्लास परिवार से जुड़ी कहानी है. इसमें असल जिंदगी से जुड़े खट्टे-मीठे पल देखने को मिलेंगे. गुल्लक 5 में फैंस को नया चेहरा देखने को मिलेगा. अन्नू भैया का किरदार निभाने वाले आनंद मिश्रा इस सीजन में नहीं होंगे. उनकी जगह पर एक्ट अनंत जोशी नजर आएंगे. वे 12वीं फेल में विक्रांत मेसी के दोस्त का किरदार निभा चुके हैं.

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