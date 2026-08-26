GTA 6 Leak Cyberleeks Update:  GTA 6 साइबरलीक का क्या है सोमवार और वीकेंड कनेक्शन

GTA 6 Leak Cyberleeks Update: Netflix पर Grand Theft Auto VI के बड़े ऑफिशियल डेब्यू में बस कुछ ही दिन शेष हैं और Cyberleek नाम का लीकर लगातार जानकारी लीक कर रहा है. रॉकस्टार गेम्स के नेटफ्लिक्स पर ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI’ (GTA VI) का ऑफिशियल गेमप्ले दिखाने में अब एक हफ़्ते से भी कम समय बचा है. इस बीच ऑनलाइन और भी अनऑफिशियल गेमप्ले फुटेज लीक हो रहे हैं. साइबरलीक (Cyberleek) नाम के एक गुमनाम लीकर ने पिछले कुछ दिनों में लगातार GTA VI गेमप्ले क्लिप्स लीक करके काफी चर्चा बटोरी है. वीकेंड और सोमवार सुबह के दौरान कुछ और क्लिप्स पोस्ट किए. मैशेबल (Mashable) इन लीक हुए क्लिप्स या मैप इमेज का कोई लिंक नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो ये अलग-अलग सोशल नेटवर्क पर आसानी से मिल सकते हैं.

कुछ वीडियो के असली होने का दावा

पिछले सप्ताह Cyberleek नाम का कोई व्यक्ति (या शायद लोगों का एक ग्रुप) GTA VI के छोटे-छोटे गेमप्ले क्लिप्स धड़ल्ले से शेयर कर रहा है. 20 अगस्त को GTA बनाने वाली कंपनी Rockstar Games की पैरेंट कंपनी Take-Two Interactive ने लीकर की पहचान का पता लगाने के लिए Microsoft और Discord के खिलाफ़ कानूनी नोटिस (सबपोना) जारी किए. वहीं, इसके तुरंत बाद Google और X Corp के खिलाफ भी ऐसे ही नोटिस जारी किए. इन कानूनी कागज़ात में खास तौर पर चुराए गए कंटेंट का जिक्र किया गया, जिससे ऐसा लगता है कि Cyberleek के कुछ वीडियो असली हैं.

Reddit पर तलाशे जा सकते हैं वीडियो

GTA 6 के ये लीक इस बहुप्रतीक्षित गेम के गेमप्ले की पहली झलक दिखाते हैं. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर AI से बने अनगिनत वीडियो भी लीक के तौर पर खूब शेयर किए जा रहे हैं, इसलिए हमने Cyberleek द्वारा अब तक जारी की गई सभी चीज़ों की एक छोटी सी लिस्ट तैयार की है. हम इनमें से किसी भी क्लिप को यहां एम्बेड या लिंक नहीं करेंगे, और हम उनकी सच्चाई की पुष्टि भी नहीं कर सकते. हालांकि, अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो X या Reddit पर इन्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है.

Cyberleek जानकारी की लीक

यहां पर बता दें कि Cyberleek ने कई क्लिप और स्क्रीनशॉट पोस्ट किए हैं, जिनमें GTA 6 के अलग-अलग पहलू दिखाए गए हैं. गेम के मैप से लेकर कट-सीन की झलक तक. लीकर ने अब तक कहानी के अहम राज़ (स्पॉइलर) बताने से परहेज किया है. Cyberleek ने GTA 6 के बारे में ये जानकारी लीक की है.

अब तक, Rockstar और Take-Two ने पिछले हफ़्ते दायर किए गए समन के अलावा लीक के बारे में कुछ नहीं कहा है. Mashable ने लीक के बारे में सवालों के साथ कंपनियों से बार-बार संपर्क किया है, और अगर हमें कोई जवाब मिलता है तो हम इस स्टोरी को अपडेट करेंगे.