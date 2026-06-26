‘Panchayat 5’ आने से पहले देख डालिए Prime Video की ये दमदार वेब सीरीज, 5 एपिसोड में खत्म होगी कहानी

Prime Video New Series: ग्रामीण परिवेश पर बनी वेब सीरीज का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से टीवीएफ की ‘पंचायत’ आज भी लोगों की पसंदीदा सीरीज बनी हुई है. फैंस अब इसके पांचवें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ओटीटी पर एक ऐसी सीरीज ने दस्तक दी है, जिसे लोग ‘पंचायत’ जैसी सादगी और मनोरंजन से भरपूर बता रहे हैं.

हाल ही में रिलीज हुई ‘ग्राम चिकित्सालय 2’ इन दिनों लोगों के बीच तेजी से फेमस हो रही है. गांव के बैकग्राउंड पर आधारित ये सीरीज एक युवा प्रोफेशनल की कहानी दिखाती है, जो शहर छोड़कर गांव लौटता है और वहां की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की चुनौती स्वीकार करता है. दिलचस्प कहानी और हल्के-फुल्के हास्य के कारण इसे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

ग्राम चिकित्सालय 2 की कहानी क्यों है खास?

इस सीरीज की कहानी गांव की स्वास्थ्य सेवाओं, स्थानीय लोगों की समस्याओं और उनके साथ बनने वाले रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है. भावनात्मक और कॉमेडी से भरपूर ये कहानी लोगों को अंत तक बांधे रखती है. ग्राम चिकित्सालय 2 इन दिनों Prime Video की टॉप ट्रेंडिंग वेब सीरीज में शामिल है. टीवीएफ ने एक बार फिर गांव की सादगी और बेहतरीन कहानी के दम पर दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश की है.

पंचायत के इन फेमस किरदारों की हुई एंट्री

सीरीज की सबसे खास बात ये है कि इसमें ‘पंचायत’ के दो फेमस किरदार बिनोद और बनराकस भी नजर आते हैं. उनकी मौजूदगी ने इस सीरीज को पंचायत के फैंस के लिए और भी दिलचस्प बना दिया है.

ग्राम चिकित्सालय 2 की स्टार कास्ट

सीरीज में अमोल पराशर, विनय पाठक और आकांक्षा रंजन अहम भूमिकाओं में दिखाई देते हैं. वहीं भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ की मौजूदगी भी कहानी में नया रंग भरती है. अगर आप इस वीकेंड हल्की-फुल्की लेकिन दमदार कहानी वाली वेब सीरीज देखना चाहते हैं, तो ग्राम चिकित्सालय 2 एक शानदार विकल्प हो सकती है.