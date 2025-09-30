जिस दिन पकड़ लिया, सबकुछ खत्म; गोविंदा के मराठी एक्ट्रेस से अफेयर पर ये क्या बोल गईं सुनीता!

Govinda Sunita Ahuja Divorce: ये साल गोविंदा (Govinda) के फैन्स के लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग था. खबर फ़ैली कि गोविंदा और सुनीता अलग होने वाले हैं. बताया गया कि सुनीता और गोविंदा के बीच अनबन की वजह एक 30 साल की मराठी एक्ट्रेस है जिसके साथ एक्टर का अफेयर चल रहा है. यही वजह है कि दोनों अलग होने का सोच रहे हैं. हालांकि, इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए गोविंदा और सुनीता फिर एक बार गणेश चतुर्थी के मौके पर साथ दिखाई दिए. इस मौके पर दोनों ने एक ही रंग के मैचिंग कपड़े भी पहने थे, इससे फैन्स के बीच ये मैसेज गया कि दोनों के बीच अब सबकुछ ठीक है. इन सबके बीच अभी हाल ही हाल ही में एक व्लॉग में सुनीता ने गोविंदा के साथ संबंधों पर इशारों-इशारों में कई बातें कहीं हैं.

सुनीता बोलीं अच्छी औरत को दुःख देने वाला,कभी सुखी नहीं रहता

टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ के साथ बातचीत में सुनीता ने कहा कि गोविंदा का परिवार उनकी शादी से खुश नहीं था और नहीं चाहता था कि हम लोग साथ रहें. सुनीता ने कहा, ‘मैं और ची-ची रहते आमने-सामने ही हैं 15 सालों से लेकिन आना-जाना करते रहते हैं वो घर पर. जो अच्छी औरत को दुःख देगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, बैचैन रहेगा. मैंने बचपन से लेकर अपनी पूरी जिंदगी दे दी उसको, आज भी इतना प्यार करती हूं. नाराजगी 100% है क्यूंकि मैं भी तो सुन ही रही हूं ना, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चे हैं’.

मराठी एक्ट्रेस से अफेयर को लेकर कही ये बात

ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि गोविंदा का अफेयर एक 30 साल की मराठी मॉडल के साथ था. इस पर बात करते हुए सुनीता ने कहा, ‘क्या होता है ना जो लड़कियां आजकल आती हैं ना स्ट्रगल करने के लिए इनको शुगर डैडी की आदत पड़ गई है. ये लड़कियां सोचती हैं कि हमारा घर चल जाएगा, पॉकेट मनी मिल जाएगी. जब तक मैं ना पकड़ लूं…लेकिन अगर पकड़ लिया तो फिर वो है ना सनी देओल का हाथ है मेरा…5 KG का है’.