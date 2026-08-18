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62 की उम्र में चढ़ी जवानी! अब थाईलैंड पहुंचे गोविंदा; ची-ची ने स्टेज पर लगाए जोरदार ठुमके

Govinda Thailand Viral Video: गोविंदा इन दिनों अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ चल रहे झगड़े की खबरों के कारण चर्चा में हैं. उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच, थाईलैंड के पटाया से एक्टर का एक नया वीडियो सामने आया है.

By: Heena Khan | Published: August 18, 2026 12:32:20 PM IST

govinda viral video
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Govinda Thailand Viral Video: गोविंदा इन दिनों अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ चल रहे झगड़े की खबरों के कारण चर्चा में हैं. उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच, थाईलैंड के पटाया से एक्टर का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक क्लब में डांस करते हुए दिखे. आज़ादी के दिन के एक इवेंट में, गोविंदा ने 90 के दशक के अपने कुछ मशहूर गानों पर डांस करके दर्शकों का मनोरंजन किया. काले और सफ़ेद सूट में सजे-धजे एक्टर ने बैकग्राउंड डांसर्स के साथ अपने सिग्नेचर डांस स्टेप्स दिखाए.

इस गाने पर लगाए जोरदार ठुमके 

पटाया क्लब में परफॉर्मेंस के दौरान, गोविंदा काले और सफेद फॉर्मल सूट में नजर आए और उनके साथ बैकग्राउंड डांसर्स का एक ग्रुप भी डांस कर रहा था. वायरल वीडियो में एक्टर को अपने मशहूर गानों ‘सोनी दे नखरे’ और ‘सोने लगदे’ पर जोश के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है. गोविंदा ने अपने खास अंदाज़ में सिग्नेचर डांस मूव्स किए और इवेंट में मौजूद दर्शकों का मनोरंजन किया.

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कोमल रानी संग चर्चा में गोविंदा 

गोविंदा को कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया. यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं. कुछ समय पहले, गोविंदा को मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी आने वाली फ़िल्म की डेब्यू एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया था. उनके साथ का वीडियो वायरल होने के बाद, मीडिया में उनके अफ़ेयर को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं.

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Tags: govindaviral video
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