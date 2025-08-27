Home > मनोरंजन > क्या Govinda और सुनीता के बीच सब कुछ ठीक है? Ganesh Chaturthi पर साथ नजर आया कपल

Govinda Sunita On Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी 2025 पर गोविंदा और पत्नी सुनिता साथ नजर आए। तलाक की खबरों के बीच सुनिता ने साफ कहा- गोविंदा सिर्फ मेरे हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 27, 2025 19:09:44 IST

गणेश चतुर्थी का त्योहार उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा और उनकी पत्नी सुनिता आहूजा ने इस मौके पर एक बेहद खास संदेश भी भेजा, अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करते हुए! कुछ समय से उनके तलाक की चर्चाएं तेज थीं, लेकिन इस गणेशोत्सव पर दोनों ने इतनी गरिमा और एकता का परिचय दिया कि किसी को कोई शक न रह जाए।

मुम्बई में आयोजित गणपती पूजा में गोविंदा और सुनीता साथ-साथ दिखे, एक ही शैली में एक-दूसरे संग ऐसा अंदाज बना रखा था जैसे कि इनकी जिंदगी में कोई दरार ही न हो। मीडिया और पपराजी को जवाब देते हुए सुनीता ने बिल्कुल साफ और मजेदार तरीका अपनाया, कहा- “मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता।” उनकी इस आत्मविश्वास भरी बात ने अफवाहों पर जैसे परत दर परत ताला लगा दिया।

तलाक को बताया अफवाह

गोविंदा की टीम ने भी इस पूरे विवाद को “old news” बताया यानी ये पुरानी बातें हैं, अब दोनों के बीच सब कुछ सेटल हो चुका है। उनका कहना था कि सुनीता ने दिसंबर 2024 में तलाक की याचिका जरूर दी थी, लेकिन अब सब ठीक हो रहा है और परिवार मिलकर गणेश चतुर्थी मना रहा है।

गणेश उत्सव पर साथ दिखे कपल

इस सार्वजनिक उपस्थिति ने इस बात की पुष्टि की कि झूठी अफवाहें कितनी भी फैलें, सच्चा साथ और समझदारी उन्हें मिटा सकती है। गणेशोत्सव में दोनों ने मिलकर पूजा की, मिठाइयां पसराईं और यह साबित कर दिया कि उनकी शादी में अभी भी वही आत्मीयता और सम्मान कायम है। हालांकि तलाक की कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन इस पल में उनकी एकजुटता और सकारात्मकता ने सबको विश्वास दिलाया कि परिवार उनके लिए सबसे बड़ा है और वो इसे बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।

