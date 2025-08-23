Home > मनोरंजन > ‘ऐसा पति नहीं चाहिए…’ गोविंदा को लेकर पत्नी Sunita ने कह दी दिल की बात, वायरल हो रहा वीडियो

Sunita Ahuja Viral Video: गोविंदा और सुनीता की शादी पर एक पुराने वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस वीडियो में सुनीता ने गोविंदा को लेकर ऐसा बयान दिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

August 23, 2025

बॉलीवुड की चमक-दमक भरी दुनिया में जब भी किसी स्टार की पर्सनल लाइफ से परदा उठता है, तो फैंस के बीच हलचल मच जाती है। ऐसा ही हुआ गोविंदा और उनका पत्नी सुनीता आहूजा के साथ। जी हां, इन दिनो कपल अपने 38 साल पुराने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं, जिसे लेकर तलाक की बातें सामने आ रही हैं। तलाक की अफवाहों के बीच सुनीता के एक पुराने वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया। इस वीडियो में उन्होंने ऐसा राज खोला, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या शादीशुदा जिंदगी के पीछे सबकुछ सच में ठीक है?

वायरल वीडियो का बड़ा खुलासा

वीडियो में सुनीता मजाकिया लहजे में, लेकिन बेहद चुभते हुए शब्दों में कहती नजर आती हैं कि “ये अच्छा पति नहीं हैं, लेकिन अब छोड़ भी नहीं सकती।” यह लाइन सुनकर हंसी भी आती है और हैरानी भी। क्या ये सिर्फ मजाक था या फिर दिल की सच्चाई जुबान पर आ गई थी? यही सवाल अब इंटरनेट पर घूम रहा है।

जब रियलिटी शो के मंच पर इस एक्ट्रेस के कपड़ों पर उठी आपत्ति और हो गया था हाई-वोल्टेज ड्रामा

फैंस की गॉसिप और चर्चाएं

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। किसी ने कहा- “ये तो प्यार-भरे ताने हैं।” तो किसी ने साफ कहा,”लगता है शादी में सबकुछ ठीक नहीं।” यानी एक छोटी सी लाइन ने रिश्ते पर बड़े-बड़े सवाल खड़े कर दिए।

तलाक की खबरों से जुड़ा कनेक्शन

इतना ही नहीं, हाल ही में तलाक की अर्जी की खबरें सामने आई, तो इस वीडियो ने उन अफवाहों को और हवा दे दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पत्नी का ये बयान कहीं छुपा हुआ सच तो नहीं? हालांकि, एक्टर के सूत्र बताते हैं कि मामला पुराना है और अब सबकुछ ठीक चल रहा है।

‘फर्जी’ गाना बना पनौती! रिलीज से पहले ही इस हसीना का हुआ करोड़ों का हुआ नुकसान, अब झोली फैलाए…

रिश्ते की उलझी हुई डोर

दिलचस्प बात ये है कि एक और पुराने इंटरव्यू में सुनीता ने कहा था कि “कोई भी इन्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। मैं चाहती हूं कि पुराना वाला इंसान वापस आ जाए।” यानी मोहब्बत अब भी गहरी है, लेकिन मतभेदों ने रिश्ते की डोर को उलझा दिया है। 

तलाक की अफवाह

अफवाह है कि गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कथित तौर पर बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। यह मामला एक वीडियो ब्लॉग में भावुक होने के कुछ ही समय बाद सामने आया है, जहां उन्होंने अपनी शादी को लेकर लगातार चल रही अफवाहों पर बात की थी। सुनीता ने कथित तौर पर धोखाधड़ी और क्रूरता का हवाला देते हुए फरवरी 2025 में तलाक के लिए अर्जी दी थी।

