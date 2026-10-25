‘हिंदू धर्म में तलाक नाम की चीज नहीं होती’, सुनीता से दूर नहीं होना चाहते Govinda; पत्नी को बताया घर की लक्ष्मी

Govinda Sunita Controversy: बॉलीवुड के स्टार गोविंदा और उनकी पत्नी अक्सर अपने बिगड़ते रिश्तों की वजह से चर्चा में रहते हैं. वहीं उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कई गंभीर आरोप लगाए. दरअसल, उनका नाम बार-बार एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार से जोड़ा जाता रहा है, बता दें कि एक्ट्रेस उनके साथ फिल्म “रूपा” में भी दिखने वाली हैं. साथ ही बता दें कि अब पहली बार गोविंदा ने अफेयर के आरोपों और सुनीता आहूजा के तलाक पर कई ऐसी बातें कहीं हैं जो हैरान कर देने वाली हैं.

गोविंदा ने अब तोड़ी चुप्पी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब हर तरफ उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा होने लगी तो खुद गोविंदा ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और सुनीता आहूजा के अलग होने और तलाक के फैसले पर बात की है. बता दें कि हाल ही में उन्होंने ABP न्यूज़ से कहा कि सुनीता जो कुछ भी कर रही हैं, वो उनके बच्चों के लिए कर रही हैं. एक्टर ने सुनीता को अपना पहला प्यार भी बताया और कहा कि प्यार कोई खेल नहीं है. उन्होंने अपने घर को तोड़ने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया. चलिए जान लेते हैं कि एक्टर ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रहे विवाद को लेकर क्या कहा?

गोविंदा को पहले से ही थी आशंका

इस दौरान जॉब गोविंदा से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वक्त समाज के सामने कभी वो पर्दा नहीं उठाता जिससे लोगों को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सच तो ये है कि मैंने 8-9 साल पहले किसी से कहा था कि ऐसा होगा, कि मैं ऐसे दौर से गुज़र रहा हूँगा, और हम सब पर इसका असर पड़ेगा.

गोविंदा ने पत्नी को बताया लकी

इतना ही नहीं इसके अलावा गोविंदा ने ये भी कहा कि ‘बदनाम होना मेरे नाम का हिस्सा रहा है. मेरा नाम ऐसा ही है. किसी ने मुझसे प्यार किया, और किसी ने भविष्यवाणी की कि मैं तुम्हें धोखा दूँगा. ये उन लोगों का विरोध है जो अब काबिल बन गए हैं.’ इतना ही नहीं, बल्कि इतना सब होने के बाद एक्टर ने अपनी पत्नी को लकी और लक्ष्मी बताया और शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोविंदा ने दावा किया कि उनकी आँखें अंधी हो गई थीं. हालाँकि, उन्होंने ये नहीं बताया कि इस दौरान वो किसके असर में थीं, न ही उन्होंने किसी का नाम लिया.

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तलाक को लेकर क्या बोले गोविंदा

बता दें कि जब गोविंदा से सुनीता आहूजा के डिवोर्स फाइलिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘उसने ले लिया… उसे लेना ही था. वो कैसे नहीं ले सकती?” उनसे पूछा गया, “क्या तुमने इसे धमकी देकर लिया या प्यार से?” इस पर गोविंदा ने कहा, “नहीं, नहीं, हम हिंदू हैं और हमारे यहां डिवोर्स शब्द नहीं है. सारे सिस्टम हमारे अंदर हैं.” सुनीता को मनाने के बारे में उन्होंने कहा, “मैं जैसा हूं वैसा ही हूं और मुझे लगता है कि अगर तुम अपनी जगह से हटोगी तो तुम अपनी ही ताकत पर सवाल उठाओगी. मैं नहीं चाहता कि भविष्य में कोई सवाल उठाए.”