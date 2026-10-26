Govinda Sunita Controversy: गोविंद और सुनीता के बीच कौन है ‘वो’ जिसकी वजह से टूटा रिश्ता! खुद एक्टर ने किया जिक्र

Govinda Sunita Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपनी शादी में बेवफाई के आरोपों को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में सुनीता ने अभिनेता पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया. इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए गोविंदा ने कहा कि कोई सुनीता को भड़का रहा है, हालांकि उन्होंने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया. ABP लाइव से बातचीत में एक्टर गोविंदा ने कह कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सबके सामने बेनकाब करूं और उसे शर्मिंदगी महसूस हो. मैंने सात-आठ साल पहले ही कह दिया था कि मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. अब हम सब उसी चक्र में फंस गए हैं ‘खराब छवि’ हमेशा से मेरे नाम के साथ जुड़ी रही है. लोग वर्षों से मुझसे कहते आ रहे हैं कि एक दिन मैं उन्हें धोखा दूंगा.

गोविंदा का दावा, खेल जा रहा है कोई खेल

एक्टर ने यह भी दावा किया कि उनके और सुनीता के मामले में कोई खेल खेला जा रहा है. उन्होंने इशारा किया कि सुनीता को कोई व्यक्ति गुमराह कर रहा है और उन पर अपना प्रभाव डाल रहा है. हालांकि, उन्होंने अपने जीवन और करियर में सुनीता के योगदान को भी माना. उन्होंने कहा कि अपने मतभेदों के बावजूद वह सुनीता को बदनाम नहीं करना चाहते.

गोविंदा ने कहा कि जब तक सुनीता को भड़काने वाले लोग पीछे नहीं हट जाते, तब तक वह उनके दावों पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि मैं उनके दावों को तब तक टालता रहूंगा, जब तक कि उन्हें उकसाने वाले लोग खुद परेशान न हो जाएं. तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने गोविंदा से पंगा लिया है. कड़वाहट से कभी मिठास नहीं आ सकती. जब यह दौर बीत जाएगा, तो लोग कहेंगे कि मैंने सम्मान के साथ बर्ताव किया. मैं उनके जाल में नहीं फंसने वाला.

गोविंदा और सुनीता आहूजा का विवाद क्या है?

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी. उनके दो बच्चे हैं. बेटी टीना और बेटा यशवर्धन. सुनीता के इन आरोपों के बाद कि अभिनेता ने उन्हें धोखा दिया है, उनके रिश्ते पर अक्सर लोगों की नज़र रही है. हाल के महीनों में सुनीता ने गोविंदा के अपनी सह-कलाकार कोमल रानी स्वर्णकार (फिल्म ‘रूपा’ की को-स्टार) के साथ कथित अफेयर के बारे में बात की है.

गणेश चतुर्थी के दौरान गोविंदा को मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल में कोमल के साथ देखा गया. उसी दिन सुनीता भी अकेले ही वहां पहुंची थीं. गोविंदा और कोमल को एक साथ देखे जाने के बाद उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई गईं और उन्हें ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा.

गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड भी कस चुकी हैं तंज

इस घटना के बाद, कोमल ने इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमयी नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने सुनीता का नाम नहीं लिया. उनके नोट का एक हिस्सा था- ‘एक ऐसी पत्नी जो कथित तौर पर अपने ही पति को मारने की कोशिश कर रही हो, उसकी बददुआ का कोई असर नहीं होता. जो घर पहले से ही टूटा हुआ हो, उसे कोई और कैसे तोड़ सकता है? हमारे देश के लोग इतने नासमझ नहीं हैं कि किसी के कहने पर कि ‘कौआ तुम्हारा कान ले गया’, वे कौए के पीछे भागने लगें.’