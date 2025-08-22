Govinda-Sunita Ahuja divorce news: बेवफाई, क्रूरता और परित्याग! गोविंदा पर गंभीर आरोप, पत्नी ने मांगा तलाक़

Govinda-Sunita Ahuja divorce news: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता अहूजा की शादी को लेकर लंबे समय से तलाक़ की अटकलें लगाई जा रही थी। मालूम हो कि 37 सालों से एक साथ रहने वाले इस कपल की जिंदगी में चल रही इन खटासों ने हाल ही में जबरदस्त सुर्खियां बटोरी हैं। खासतौर पर सुनीता अहूजा के व्लॉग ने जिसमें वो हाल ही में यूट्यूब व्लॉग में रो रही थी और कह रही थी “जो भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे माता काली कभी माफ़ नहीं करेगी।”

बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा के खिलाफ तलाक़ की अर्जी

हौटेरफ्लाई की रिपोर्ट के अनुसार, सुनीता अहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में अपने पति गोविंदा के खिलाफ तलाक़ की अर्जी दायर की है। उन्होंने यह कदम शादी में ‘व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग’ जैसे आरोपों के आधार पर उठाया है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनीता ने 5 दिसंबर 2024 को हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 (1) (i), (ia) और (ib) के तहत तलाक़ के लिए आवेदन किया। जबकि कोर्ट ने गोविंदा को 25 मई को समन भेजा था, लेकिन जून के बाद से सुनीता अहूजा ही कोर्ट में लगातार पेश हो रही हैं, जबकि गोविंदा अभी भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

मालूम हो कि सुनीता के हालिया व्लॉग में जिसमें वो मंदिर में रो रही थी, इस दौरान उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने प्रशंसकों के बीच रखा था। उन्होंने कहा, “जब मैं गोविंदा से मिली थी, तब मैंने माता से यही माँगा था कि मेरी शादी उनसे हो जाए और जीवन अच्छा चले। माता ने मेरी सारी मनोकामनाएँ पूरी कीं, दो बच्चे भी दिए। लेकिन हर चीज मिलना आसान नहीं होता, उतार-चढ़ाव आते हैं। फिर भी मैं माता पर इतना विश्वास करती हूं कि जो भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे माता काली कभी माफ़ नहीं करेगी।”

सुनीता ने यह भी कहा कि “एक अच्छे इंसान और एक अच्छी औरत को दुख देना सही नहीं। मैं तीनों रूपों वाली माता को बहुत प्यार करती हूं। जो भी परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे माता कभी नहीं बख्शेगी।”

फरवरी 2024 में अलग होने की आयी थी खबर

फरवरी 2024 में मीडिया में यह खबर आई थी कि गोविंदा और सुनीता अलग होने वाले हैं। खासतौर पर गोविंदा के एक 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्री के साथ बढ़ते करीबी रिश्ते को बताया गया था। हालांकि, दोनों के परिवार के करीबी और वकील ललित बिंदल ने पुष्टि की थी कि तलाक़ की अर्जी छह महीने पहले दायर हुई थी, लेकिन वे अब सुलह की कोशिश कर रहे हैं और साथ हैं।

यह पूरा मामला बॉलीवुड के दर्शकों और फैंस के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि गोविंदा-सुनीता की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे प्यारी और लंबे समय तक चलने वाली जोड़ियों में गिना जाता था। अब सबकी निगाहें इस कोर्ट केस और उनके भविष्य की तरफ टिकी हैं कि आखिर यह रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा।

