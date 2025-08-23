Govinda Sunita Ahuja Divorce: गोविंदा-सुनीता के बीच तलाक मामले में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, जानकर चकरा गए फैन्स

Govinda Sunita Ahuja Divorce: बॉलीवुड इंडस्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह खबर आई कि जाने-माने एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल कर दी है. इसके बाद से गोविंदा और सुनीता के फैमिली फ्रेंड्स के साथ-साथ एक्टर के फैन्स भी परेशान हो गए. अब कई घंटे बाद एक्टर गोविंदा के मैनेजर ने सुनीता के साथ तलाक की खबरों को निराधार बताया है. इससे पहले शुक्रवार को हॉटरफ्लाई की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक लेने की याचिका दाखिल की है.

तलाक की बात बेबुनियाद

इसके बाद यह भी सामने आया कि सुनीता ने तलाक की याचिका हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), और (ib) के तहत दायर की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता ने तलाक का आधार धोखा देना, अन्य महिला से रिश्ते और क्रूरता को बताया है. इसके साथ ही सुनीता ने गोविंदा के साथ 38 साल लंबी शादी को तोड़ने के लिए तलाक का याचिका दायर करने की बात कही थी. अब इस सब बातों को गोविंदा के मैनेजर ने अफवाह बताया है. गोविंदा के मैनेजर ने अमर उजाला से बातचीत में जानकारी दी कि सुनीता ने गोविंदा से तलाक के लिए कोई याचिका दायर नहीं की है. बातचीत में उन्होंने बार-बार दोहराया कि तलाक की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं.

समन तक भेजने की बात आई थी सामने

हॉटरफ्लाई की ताजा रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि कथित तौर पर एक्टर गोविंदा को तलाक के सिलसिले में इसी साल की शुरुआत में यानी 25 मई को समन भेजा गया था. बावजूद इसके गोविंदा व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित नहीं हुए. अगली कड़ी में गोविंदा के वकील की ओर से बाकायदा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया. यह भी दावा किया गया है कि हर सुनवाई के दौरान सुनीता तो मौजूद रहीं, लेकिन गोविंदा नहीं आए.

बुरे दौर में चल रहा गोविंदा का फिल्मी करियर

यहां पर बता दें कि एक्टर गोविंदा और सुनीता का लंबे समय तक अफेयर चला, जिसके बाद वर्ष 1987 में दोनों ने शादी की. फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखने वाले गोविंदा के 2 बच्चे भी हैं. एक दौर में हिट फिल्म की गारंटी माने जाने वाले गोविंदा लगातार फिल्में ही दे रहे हैं. पिछले 10 साल की बात करें तो उनकी कितनी फिल्में आईं और कितना पैसा कमाया? यह तो फिल्मी पंडित भी नहीं जानते होंगे. इस बीच पत्नी सुनीता से तलाक की खबरों ने गोविंदा को चर्चा में तो ला दिया है, लेकिन इससे एक्टर की छवि भी खराब हो रही है.