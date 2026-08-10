Home > मनोरंजन > ‘वह गालियां देती हैं और मैं सह लेता हूं..’ गोविंदा ने पत्नी सुनीता द्वारा लगाए आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

‘वह गालियां देती हैं और मैं सह लेता हूं..’ गोविंदा ने पत्नी सुनीता द्वारा लगाए आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

Govinda - Sunita Ahuja: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर एक्टर पर एक्स्ट्रामैरिटल के आरोप लगाती रहती हैं. अब गोविंदा ने आरोपों पर टिप्पणी की. और बताया कि सुनीता उन्हें गालियां देती हैं. जानिए पूरी बात.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 10, 2026 11:26:53 AM IST

गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा की टिप्पणी पर तोड़ी चुप्पी
गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा की टिप्पणी पर तोड़ी चुप्पी


सुनीता आहूजा अक्सर बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और उनकी को-स्टार्स के साथ नजदीकियों को लेकर सार्वजनिक रूप से बात करती रही हैं. हाल ही में एक बातचीत के दौरान गोविंदा ने इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और ऐसे दावों से साफ इनकार किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी सुनीता का अभिनेता की सफलता में अहम योगदान है. 

गोविंदा ने कहा- वह गालियां देती हैं

अभिनेता गोविंदा ने हाल ही में ANI से बात की. इस दौरान एक्टर ने पत्नी सुनीता आहूजा के बारे में कहा, ‘वह इतने प्यार से गालियां देती है मुझे और मैं खाता भी हूं उनके हाथ से. मुझे लगता है कि लोग जहां भी हों और भगवान ने उन्हें जो भी रोल दिए हों. जिस खास जगह पर वे हैं, उनके बिना हम सफल नहीं हो पाते, हम वो नहीं होते जो हम हैं. हमारे परिवार के कई बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं, उन पर उनका हक है। वह उनके साथ अच्छी भी थीं.’ 

You Might Be Interested In

गोविंदा ने पूछा सवाल- क्या सफल होने के लिए बुरी बातें कहना जरूरी है?

गोविंदा ने आगे बात करते हुए कहा, ‘बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जातीं. ऐसी बातें जिन्हें कभी शब्दों में नहीं कहा जा सकता. अगर मैं बाहर से इन बातों की बस एक झलक दिखाऊं, तो क्या सच में दूरी बनाने के लिए इल्जाम लगाने की जरूरत होगी? लोग अक्सर इसे बचने का एक तरीका समझते हैं. क्या कामयाब होने के लिए अपने ही लोगों की बुराई करना जरूरी है? यह थोड़ा आसान है. सुनीता यह समझदारी से करती हैं. वह तारीफ के चार शब्द कहती हैं या शायद तारीफ अपने आप आती ​​है और फिर बुराई करती हैं. मुझे इसमें ज्यादा प्यार दिखता है.’

सुनीता आहूजा ने गोविंदा के अफेयर्स पर क्या कहा था?

आपको बता दें कि सुनीता आहूजा बीते दिनों लॉक अप 2 में शामिल हुई थीं. इस शो में उन्होंने कहा था, ‘प्यार में, आपको सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए. ची ची के जीवन में बहुत सारे अफेयर्स थे. खैर, हीरो और हीरोइन के साथ ऐसी चीजें होती हैं. मुझे लगता है कि इतने सालों तक ची ची के साथ खड़े रहने के बाद, मैं उनके जैसा बेटा पाने की हकदार हूं.’

कब हुई थी सुनीता और गोविंदा की शादी?

गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी. दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटा यशवर्धन और दूसरी बेटी है, जिसका नाम टीना आहूजा है. 

यह खबर भी पढ़ें: दुल्हन बनीं सारा तेंदुलकर! व्हाइट गाउन और लीफ-कटवर्क घूंघट में लगीं परी जैसी, ब्राइडल फैशन को दिया मॉडर्न ट्विस्ट

Tags: govindasunita ahuja
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हैं ये 8 ‘अजूबा’ रिकॉर्ड

August 9, 2026

अगस्त में घूमने के लिए अच्छी रहेंगी ये 6 जगहें

August 9, 2026

सैंकड़ों किमी. दूर से कांवड़ क्यों लाते हैं शिव भक्त?

August 9, 2026

हंसिका मोटवानी, चाइल्ड एक्ट्रेस से लेकर फिल्मों तक का सफर

August 9, 2026

कौन हैं संचिता बासु?

August 9, 2026

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026
‘वह गालियां देती हैं और मैं सह लेता हूं..’ गोविंदा ने पत्नी सुनीता द्वारा लगाए आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘वह गालियां देती हैं और मैं सह लेता हूं..’ गोविंदा ने पत्नी सुनीता द्वारा लगाए आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात
‘वह गालियां देती हैं और मैं सह लेता हूं..’ गोविंदा ने पत्नी सुनीता द्वारा लगाए आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात
‘वह गालियां देती हैं और मैं सह लेता हूं..’ गोविंदा ने पत्नी सुनीता द्वारा लगाए आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात
‘वह गालियां देती हैं और मैं सह लेता हूं..’ गोविंदा ने पत्नी सुनीता द्वारा लगाए आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात