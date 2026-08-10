‘वह गालियां देती हैं और मैं सह लेता हूं..’ गोविंदा ने पत्नी सुनीता द्वारा लगाए आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

सुनीता आहूजा अक्सर बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और उनकी को-स्टार्स के साथ नजदीकियों को लेकर सार्वजनिक रूप से बात करती रही हैं. हाल ही में एक बातचीत के दौरान गोविंदा ने इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और ऐसे दावों से साफ इनकार किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी सुनीता का अभिनेता की सफलता में अहम योगदान है.

गोविंदा ने कहा- वह गालियां देती हैं

अभिनेता गोविंदा ने हाल ही में ANI से बात की. इस दौरान एक्टर ने पत्नी सुनीता आहूजा के बारे में कहा, ‘वह इतने प्यार से गालियां देती है मुझे और मैं खाता भी हूं उनके हाथ से. मुझे लगता है कि लोग जहां भी हों और भगवान ने उन्हें जो भी रोल दिए हों. जिस खास जगह पर वे हैं, उनके बिना हम सफल नहीं हो पाते, हम वो नहीं होते जो हम हैं. हमारे परिवार के कई बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं, उन पर उनका हक है। वह उनके साथ अच्छी भी थीं.’

गोविंदा ने पूछा सवाल- क्या सफल होने के लिए बुरी बातें कहना जरूरी है?

गोविंदा ने आगे बात करते हुए कहा, ‘बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जातीं. ऐसी बातें जिन्हें कभी शब्दों में नहीं कहा जा सकता. अगर मैं बाहर से इन बातों की बस एक झलक दिखाऊं, तो क्या सच में दूरी बनाने के लिए इल्जाम लगाने की जरूरत होगी? लोग अक्सर इसे बचने का एक तरीका समझते हैं. क्या कामयाब होने के लिए अपने ही लोगों की बुराई करना जरूरी है? यह थोड़ा आसान है. सुनीता यह समझदारी से करती हैं. वह तारीफ के चार शब्द कहती हैं या शायद तारीफ अपने आप आती ​​है और फिर बुराई करती हैं. मुझे इसमें ज्यादा प्यार दिखता है.’

सुनीता आहूजा ने गोविंदा के अफेयर्स पर क्या कहा था?

आपको बता दें कि सुनीता आहूजा बीते दिनों लॉक अप 2 में शामिल हुई थीं. इस शो में उन्होंने कहा था, ‘प्यार में, आपको सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए. ची ची के जीवन में बहुत सारे अफेयर्स थे. खैर, हीरो और हीरोइन के साथ ऐसी चीजें होती हैं. मुझे लगता है कि इतने सालों तक ची ची के साथ खड़े रहने के बाद, मैं उनके जैसा बेटा पाने की हकदार हूं.’

कब हुई थी सुनीता और गोविंदा की शादी?

गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी. दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटा यशवर्धन और दूसरी बेटी है, जिसका नाम टीना आहूजा है.

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