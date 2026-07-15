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14 साल, 14 फिल्में और फिर इतना ही संघर्ष, बॉलीवुड का वो सुपरस्टार, जिसे न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास

90 के दशक का वो एक्टर, जिसने अपनी कॉमिक टाइमिंग, दमदार डांस और बेहतरीन एक्टिंग से पहचान बनाई थी. वे सालों तक फिल्मों से दूर रहे और फिर वापसी कर रहे हैं. उसे न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास है.

By: Deepika Pandey | Published: July 15, 2026 3:18:30 PM IST

गोविंदा
गोविंदा


Govinda Story: 90s के बेहतरीन एक्टर गोविंदा को उनकी कॉमिक टाइमिंग, दमदार डांस और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है. वे काफी समय से फिल्मों से दूर थे. वे अब रूपा फिल्म के जरिए वापसी करने जा रहे हैं. लोगों को लगता था कि गोविंदा अब फिल्मों में नहीं आएंगे लेकिन उन्होंने लोगों की सोच से परे एक बार फिर नई शुरुआत की है. उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा कि किस्मत ने उनका एक बार फिर साथ दिया है और अब तक उन्हें नकारा गया, शायद ये भी उनकी किस्मत थी. 

गोविंदा ने कहा कि ये फिल्म खास तौर पर युवाओं के लिए है, जब वे फिल्म थिएटर में देखेंगे, तो उनके सपनों से उड़ान मिलेगी. उन्होंने ये भी बताया कि वे न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास करते हैं और उनका लकी नंबर भी 14 है.

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जिंदगी में 14 नंबर का खेल

उन्होंने बताया कि उनका नाम भी अंक ज्योतिष के आधार पर रखा गया. उन्हें कम उम्र में ही न्यूमरोलॉजी में विश्वास हो गया था. वे जब 14 साल के थे, तो उन्होंने एक सप्ताह में 14 फिल्में साइन की थीं. इसके बाद उन्होंने 14 सालों तक सुपर-स्टारडम देखा. इसके बाद वे 14वीं लोकसभा में सांसद बने. इसके बाद फिर 14 साल तक संघर्ष किया और अब 14 सालों बाद वे इंडस्ट्री में वापस आए.

लोग बनाते थे मजाक

उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हो रहा है, जब उन्होंने 5 साल से ज्यादा इंतजार नहीं किया और अब रूपा फिल्म से वापसी कर रहे हैं. अब वे एक बार फिर फिर से फिल्म रूपा से शुरुआत कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जब वे गांव में थे, तो वे कहते थे कि वे हीरो बनेंगे. लोग मेरा मजाक बनाते थे कि तुम न स्मोक करते हो न ड्रिंक करते हो और न ही लहसुन-प्याज और नॉन-वेज खाते हो. तुम कैसे हीरो बन सकते हो? लोग कहते थे कि जब तुम वहां से डरकर भागोगे, तो साधु बन जाओगे. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. मैंने वही किया, जो मेरी मां चाहती थीं. 

गोविंदा की सुपरहिट फिल्में

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग औरर शानदार डांस परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी हैं. 1992 में शोला और शबनम, 1993 में आंखें, 1994 में राजा बाबू, 1995 में कुली नंबर 1, 1997 में दीवाना मस्ताना, 1997 में हीरो नंबर वन, 1998 में दूल्हे राजा, 1998 में बड़े मियां-छोटे मियां और 1999 में हसीना मान जाएगी फिल्म सुपरहिट रही थीं.

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