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Govinda on Sunita Ahuja: मां- बहन को मत बनाइए इतना सस्ता, युवा… गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा की भाषा पर लगाई फटकार

Govinda Slams Sunita Ahuja: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की पर्सनल लाइफ काफी सालों से चर्चा का विषय बनी हुई है.

By: Shristi S | Published: August 15, 2026 3:47:02 PM IST

गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा की भाषा पर लगाई फटकार
गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा की भाषा पर लगाई फटकार


Govinda Slams Sunita Ahuja: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की पर्सनल लाइफ काफी सालों से चर्चा का विषय बनी हुई है. दोनों के रिश्ते को लेकर लंबे समय से तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कुछ वक्त पहले गोविंदा को एक लड़की के साथ देखा गया था, जिसके बाद सुनीता काफी आग-बबूला हो गई थी. 

इस दौरान सुनीता ने गोविंदा के लिए काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसपर गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है और अपनी पत्नी को जमकर फटकार लगाई है. गोविंदा ने सार्वजनिक तौर पर सुनीता को उनकी कथित अभद्र भाषा और खास तौर पर मां और बहन जैसे रिश्तों को गाली-गलौज में इस्तेमाल न करने की नसीहत दी है. ऐसे में चलिए जानें पूरा मामला.

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सुनीता अहूजा ने गोविंदा के लिए क्या कहा था?

कुछ वक्त पहले गोविंदा एयरपोर्ट पर अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी के साथ नजर आए थे. इस पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा को जमकर फटकार लगाई. बतौर सुनीता ने कहा था कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूमते हुए उसे शर्म आनी चाहिए. सुनीता इतने पर ही नहीं रुकी उन्होंने कोमल रानी के कपड़ों को लेकर भी बात कहीं कि तुम्हारा शुगर डैडी इतना पैसे वाला है कम से कम कपड़ें तो अच्छे पहनो. घटना के बाद अब गोविंदा ने भी चुप्पी तोड़ दी है.

सुनीता की भाषा पर गोविंदा ने जताई नाराजगी

गोविंदा ने एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने सुनीता के लिए कहा कि वह हाल के दिनों में मां और बहन को लेकर काफी गालियों का इस्तेमाल कर रही हैं. अभिनेता ने उनसे ऐसा नहीं करने की अपील की. गोविंदा ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोग और खासकर युवा आपसे प्रेरित हो रहे हैं आपको फॉलो कर रहे हैं. अगर वो आपसे ज्यादा प्रेरित हो गए तो ऐसा ना हो आपको ही आईना दिखा दे.

गोविंदा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि बार-बार इस तरही की भाषा का इस्तेमाल करने से मां और बहन जैसे पवित्र रिश्तों की अहमियत कम होती है. उन्होंने इसे सस्ता करने जैसा बताया और कहा कि उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी.

Tags: bollywoodgovindasunita ahuja
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