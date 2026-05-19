गोविंदा ने सबके सामने क्यों बोला ‘SORRY’ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से सामने आई सच्चाई

Govinda Say Sorry: एक्टर गोविंदा कई सालों से अभिनय की दुनिया में सक्रिय नहीं हैं. वह अपनी पत्नी सुनीता आहुजा से कथित तौर पर तलाक, अन्य महिला से संबंधों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में बॉलीवुड के ‘होरी नंबर वन’ गोविंदा के बाउंसर और वहां मौजूद पैपराजी (पत्रकारों) के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, बहस के दौरान मामला इतना बिगड़ गया कि गोविंदा के बाउंसर ने पैपराजी को रोकने के लिए उन पर हाथ लगा दिया. शोर-शराबा सुनकर तुरंत पहुंचे गोविंदा ने शांति से सबको शांत करावाया. गोविंदा ने पैपराज से भी शांत रहने को कहा

गोविंद ने मांगी माफी

इस दौरान गोविंदा ने एक अलग ही अंदाज देखने को मिली. उन्होंने अपने फ़ैन्स को यह भी साबित कर दिया है कि वह क्यों असली ‘हीरो नंबर 1’ हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक्टर का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह एक मुश्किल हालात को संभालने के लिए आगे आते नजर आ रहे हैं. दरअसल, गोविंदा के बॉडीगार्ड ने कथित तौर पर फ़ैन्स को धक्का दिया. वीडियो के मुताबिक, गोविंदा जब इवेंट से बाहर निकल रहे थे, तो उनके आस-पास फ़ैन्स की भारी भीड़ जमा हो गई. एक्टर की एक झलक पाने और उनकी तस्वीरें लेने की होड़ में गोविंदा के बॉडीगार्ड्स को भीड़ को काबू करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी.

‘अरे सर जी… रहने दो…’

वहीं, गोविंदा के लिए रास्ता साफ़ करने की कोशिश में बॉडीगार्ड्स लोगों को एक तरफ़ धकेलते दिखे, जो कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. वीडियो के अनुसार, हालात इतने बिगड़ गए कि बॉडीगार्ड और भीड़ के कुछ लोगों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. भीड़ में शामिल फैन्स लोग यह जानना चाह रहे थे कि उन्हें धक्का क्यों दिया गया. इस कहा-सुनी के बीच गोविंदा हालात को शांत करने के लिए आगे आए. यह समझते हुए कि फ़ैन्स नाराज़ हैं, इसलिए एक्टर ने खुद आगे बढ़कर माफ़ी मांगी और उन्हें यह कहते हुए भी सुना गया- ‘अरे सर जी… रहने दो…’ इसके बाद उन्हें तेज़ी से इवेंट से बाहर निकलते देखा गया.

अक्षय के बॉडीगार्ड फैन्स को मार चुके हैं थप्पड़

यहां पर बता दें कि इससे पहले अक्षय कुमार, सलमान खान, नागार्जुन और कई अन्य एक्टर्स के बॉडीगार्ड्स भी ऐसे ही मामलों को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं. जब उन्होंने कथित तौर पर फ़ैन्स के साथ बदतमीज़ी की. अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड की बात करें तो उन्होंने कथित तौर पर एयरपोर्ट पर एक फ़ैन को थप्पड़ मार दिया था. दरअसल, वह फ़ैन एक्टर के साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था. दूसरी ओर, सलमान के बॉडीगार्ड ने एक फ़ैन को धक्का दे दिया था, जब वह एक्टर को फूलों का गुलदस्ता देने की कोशिश कर रहा था.