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शादी के विवाद के बीच गोविंदा का बड़ा फैसला! क्या ‘राइज एंड फॉल 2’ में बनेंगे कंटेस्टेंट? हुआ बड़ा खुलासा

Govinda: इन दिनों अभिनेता गोविंदा अपनी शादीशुदा जीवन को लेकर विवादों में हैं. साथ ही एक और खबर आ रही है एक्टर 'राइज एंड फॉल 2' में नजर आने वाले हैं. जानिए क्या है सच्चाई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 1, 2026 4:18:54 PM IST

गोविंदा राइज एंड फॉल 2 में आएंगे नजर?
गोविंदा राइज एंड फॉल 2 में आएंगे नजर?


बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चल रही अटकलों के चलते सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित पारिवारिक न्यायालय पहुंचीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता ने गोविंदा के खिलाफ दायर तलाक की याचिका आधिकारिक तौर पर वापस ले ली है.वहीं, गोविंदा और सुनीता आहूजा के वैवाहिक जीवन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब अभिनेता के रियलिटी टीवी में डेब्यू करने की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, गोविंदा को रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 में बतौर प्रतियोगी शामिल होने के लिए संपर्क किया गया है. हालांकि, इस खबर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. 

गोविंदा को लेकर क्या है खबर?

वैरायटी इंडिया के अनुसार, शो के निर्माताओं ने गोविंदा से संपर्क किया है और अभिनेता इस अवसर को लेकर काफी उत्साहित हैं. हालांकि गोविंदा ने कभी भी किसी रियलिटी शो में प्रतियोगी के रूप में भाग नहीं लिया है, लेकिन वे इस प्रारूप से अनजान नहीं हैं. पिछले कुछ वर्षों में, अभिनेता कई लोकप्रिय टीवी रियलिटी शो में अतिथि के रूप में दिखाई दिए हैं और यहां तक ​​कि गेम शो जीतो छप्पर फाड़ के की मेजबानी भी कर चुके हैं. वे इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस और सुपर डांसर में भी नजर आ चुके हैं, इसके अलावा वे सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए बिग बॉस में भी दिखाई दिए थे. उनका सबसे हालिया रियलिटी शो लॉक अप: सच या सजा था, जहां वे अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को शो से बाहर होने के बाद लेने पहुंचे थे. सुनीता ने कथित तौर पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नेटफ्लिक्स सीरीज छोड़ दी थी.

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क्या है राइज एंड फॉल शो?

‘राइज़ एंड फॉल’ एक ब्रिटिश रियलिटी शो पर आधारित है, जिसे स्टूडियो लैम्बर्ट ने बनाया था और मूल रूप से ग्रेग जेम्स ने होस्ट किया था. इसका भारतीय रूपांतरण पिछले साल अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित हुआ था. शो के भारतीय वर्जन की मेजबानी कारोबारी और टेलीविजन हस्ती अशनीर ग्रोवर ने की थी. ‘राइज़ एंड फॉल’ के पहले सीजन की ट्रॉफी अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने अपने नाम की थी। शो में आदित्य नारायण, कुब्रा सैत, किकू शारदा, आहाना कुमरा, अनाया बंगर और पवन सिंह समेत कई लोकप्रिय हस्तियों ने बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया था.

यह खबर भी पढ़ें: ‘टॉक्सिक’ को जबरदस्त टक्कर दे रही ‘हनुमान अंश’, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म; जानिए क्या रहा यश की मूवी का हाल

Tags: govindarise and fall 2
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