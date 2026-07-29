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गोविंदा ने कहा ‘ना’ और फिर बदल गई अनिल कपूर की किस्मत, ऐसे बने सुपरस्टार, साल भर थिएटर में दिखा जलवा

अनिल कपूर को फिल्म तेजाब से एक्शन हीरो के रूप में पहचान मिली. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में पहले गोविंदा भी काम करने वाले थे लेकिन किसी कारणवश उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया. इस फिल्म ने अनिल कपूर की किस्मत बदल दी थी.

By: Deepika Pandey | Published: July 29, 2026 2:43:10 PM IST

अनिल कपूर की फिल्म तेजाब
अनिल कपूर की फिल्म तेजाब


Behind Story of Tezaab: बॉलीवुड में कई बार एक कलाकार का छोड़ा हुआ रोल किसी दूसरे अभिनेता की किस्मत बदल देता है. साल 1988 में रिलीज हुई ‘तेजाब’ भी ऐसी ही फिल्मों में शामिल है. इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की बल्कि इसके कलाकारों के करियर को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म का एक अहम किरदार पहले गोविंदा को ऑफर किया गया था.

रिलीज होते ही बन गई ब्लॉकबस्टर

निर्देशक एन. चंद्रा की फिल्म ‘तेजाब’ रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों पर छा गई. उस दौर में सिनेमाघरों के बाहर टिकट खरीदने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगती थीं. फिल्म का क्रेज इतना जबरदस्त था कि यह लगातार 50 हफ्तों तक थिएटर्स में चलती रही और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई. फिल्म में अनिल कपूर के दमदार अभिनय ने उन्हें एक्शन स्टार के रूप में और मजबूत पहचान दिलाई. वहीं माधुरी दीक्षित भी इस फिल्म के बाद रातोंरात स्टार बन गईं. उनका गाना ‘एक दो तीन’ आज भी बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय डांस नंबरों में गिना जाता है.

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गोविंदा ने नहीं की फिल्म

फिल्म में ‘बब्बन’ का किरदार आज भी खूब याद किया जाता है लेकिन शुरुआत में यह रोल गोविंदा को ऑफर किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेट्स की समस्या की वजह से गोविंदा इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके. इसके बाद यह रोल चंकी पांडे के पास गया. उन्होंने इस किरदार को इतनी शानदार तरीके से निभाया कि यह उनके करियर के यादगार रोल्स में शामिल हो गया. आज भी ‘तेजाब’ की चर्चा होती है तो बब्बन का किरदार जरूर याद किया जाता है.

आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्म

‘तेजाब’ में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, चंकी पांडे, अनुपम खेर, किरण कुमार, मंदाकिनी, अरुणा ईरानी और अनु कपूर जैसे कई बेहतरीन कलाकार नजर आए थे. प्यार, बदले, इमोशन, एक्शन और शानदार संगीत से भरपूर इस फिल्म का जादू आज भी बरकरार है. इसका ‘एक दो तीन’ गाना आज भी पार्टियों, स्टेज शो और डांस परफॉर्मेंस की पहली पसंद बने हुए हैं.

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