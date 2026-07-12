‘लॉकअप 2’ में सुनिता आहूजा ने दीं गालियां, गोविंदा ने हंसते हुए दिया ऐसा जवाब, नम हो गईं आंखें

Govinda and Sunita in Lock Upp 2: एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनिता आहूजा रियलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ रही थीं. हालांकि उनकी जर्नी शो से खत्म हो चुकी है. बीते काफी दिनों से सुनिता लॉकअप में लगातार रो रही थीं. उन्होंने शो के होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए. सुनिता इतनी परेशान थीं कि उन्होंने खाना छोड़ दिया था, जिसके कारण उनकी तबियत भी बिगड़ रही थी. इन सब चीजों को देखते हुए उन्हें शो से एविक्ट कर दिया गया था. इसी दौरान सुनिता के पति गोविंदा उन्हें सपोर्ट करने के लिए शो में आए थे.

शो में आते ही सुनिता को लगाया गले

गोविंदा ने शो में आते ही सुनिता को गले लगाया. गोविंदा ने शो में कहा कि सुनिता ने कभी ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं किया है, जो शो में उन्हें देखनी पड़ी. गोविंदा ने सुनिता को बच्चा कहा और बताया कि उनके दोस्तों ने उन्हें रील भेजी, जिसमें सुनिता गाली दे रही थीं. मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं ऐसा चलता रहता है क्योंकि उन्होंने कभी दिक्कतें नहीं झेली हैं.

ये भी पढ़ें: हमजा के बाद हरफन बुखारी… मुखबिर-द स्टोरी ऑफ ए स्पाई का ट्रेलर रिलीज, धुरंधर से हुई तुलना

शो में बिगड़ी सुनिता की तबियत

सुनिता ने बताया कि उनकी तबियत ठीक नहीं है. उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है. वो मेनोपॉज से भी गुजर रही हूं, जिसके कारण उन्हें दर्द और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इसके कारण वे बार-बार शो से जाने की बात कर रही थीं.

सुनिता ने शो से क्या सीखा?

इसी दौरान फराह ने सुनिता से पूछा कि उन्होंने शो से क्या सीखा? इस पर सुनिता ने कहहा कि परिवार में जो कुछ हुआ, उसे परिवार के अंदर ही रखना चाहिए. इस पर गोविंदा ने कहा कि वो उन सभी लोगों से प्यार करते हैं, जो साथ हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं.

ये भी पढ़ें: शमिता शेट्टी को हुई अनोखी बीमारी! बच्चा पैदा करने से हो सकता है इलाज, डॉक्टर की राय से एक्ट्रेस हुईं परेशान!