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कोर्ट पहुंची सुनीता अहूजा, मचा हड़कंप और फिर… गोविंदा के मैनेजर ने खोल दिए अंदरूनी राज, बोले- ‘जरूरत ही क्या थी?’

गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने सुनीता आहूजा की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने तलाक की याचिका दायर करके फैमिली मैटर्स को पब्लिक में काफी बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि 'भगवान सबको सद्बुद्धि दें, सब लोग बुद्धि से चलें. यही सबके लिए अच्छा रहेगा.

By: Kajal Jain | Published: August 20, 2026 1:25:58 PM IST

कोर्ट पहुंची सुनीता अहूजा, मचा हड़कंप और फिर... गोविंदा के मैनेजर ने खोल दिए अंदरूनी राज, बोले- 'जरूरत ही क्या थी?'
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गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रही अनबन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. पिछले दिनों सुनीता अहूजा ने गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी भी डाली थी जिसे लेकर दोनों पक्षों में काफी बयानबाजी चल रही थी. हाल ही में जब सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा और वकील के साथ फैमिली कोर्ट के बाहर नजर आईं, तो हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि उनके रिश्ते में सबकुछ ठीक नहीं है और वे तलाक लेने जा रही हैं. हालांकि, बाद में गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इन सभी खबरों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि सुनीता ने कोर्ट से अपनी डिवोर्स पिटीशन वापस ले ली है. मैनेजर ने तलाक की अर्जी डालने की बात पर नाराजगी जताई और सुनीता अहूजा पर ऐसा तंज कस दिया कि अब मीडिया में एक बार फिर दोनों के विवाद की सुर्खियां बन रही है. जानिए इस फैमिली ड्रामे और ताजा बयान के बारे में.

सुनीता के फैसले पर गोविंदा के मैनेजर का तंज 

एनडीटीवी से बात करते हुए गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस बात की तो खुशी जताई कि तलाक की अर्जी वापस ले ली गई है, लेकिन उन्होंने इस बात पर गहरा दुख भी जताया कि इस तरह की पर्सनल बात को पब्लिकली तमाशा क्यों बनाया गया. उन्होंने देसी अंदाज में कहा कि जरूरत ही नहीं थी कोर्ट जाने की, घर की बातें घर में बैठकर सुलझाई जा सकती हैं. अगर केस वापस ही लेना था, तो फाइल किया ही क्यों?

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उन्होंने यह भी कहा कि रिश्ते में उतार-चढ़ाव और झगड़े आम बात हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परिवार का तमाशा बना दिया जाए. मैनेजर के मुताबिक, पिछले डेढ़-दो साल से इन विवादों पर लगातार चर्चा हो रही है, जिससे अनावश्यक तनाव पैदा हुआ. उन्होंने कहा कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे. सब लोग बुद्धि से काम लें. यही सब के लिए अच्छा है. गलतफहमियां बैठकर बात करने से दूर हो सकती हैं.

सुनीता आहूजा का फनी अंदाज और तलाक की चर्चाओं का सच

जब बुधवार को सुनीता आहूजा कोर्ट के बाहर अपने बेटे यशवर्धन के साथ मीडिया के कैमरे के सामने आईं, तो उन्होंने तलाक की खबरों पर कुछ भी स्टेटमेंट देने से इंकार कर दिया. इसके बजाय, उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में पैपराजी से कहा, ‘बर्थडे मनाने आए हैं.’ और अपनी कार में बैठकर रवाना हो गईं. बता दें कि इससे पहले यह रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि सुनीता ने 5 दिसंबर 2024 को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में एडल्ट्री, क्रूरता और बेरुखी जैसे गंभीर आरोपों के साथ तलाक की अर्जी दाखिल की थी.

हालांकि, बाद में उन्हें गणेश चतुर्थी के दौरान एक साथ देखा गया था, जिससे लगा था कि मतभेद सुलझ गए हैं. हाल ही में गोविंदा का एक एयरलाइंस का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद सुनीता ने उन पर तंज कसा था. अब तलाक की याचिका वापस लेने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों के बीच के गिले-शिकवे हमेशा के लिए दूर होते हैं या नहीं.

ये भी पढ़ें:- पानी से बाहर आते ही सुलगने लगता था पूरा बदन… फिर अनंत अंबानी के एक फोन ने बदल दी तालाब में रहने वाले ‘इकबाल’ की जिंदगी, देश के बड़े अस्पताल में होगा इलाज!

Tags: govindasunita ahujasunita ahuja govindsunita ahuja govinda divorce
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