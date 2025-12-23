Home > मनोरंजन > ‘अवतार 3’ में गोविंदा का कैमियो? वायरल वीडियो ने मचाया हंगामा, जानिए पूरा सच

‘अवतार 3’ में गोविंदा का कैमियो? वायरल वीडियो ने मचाया हंगामा, जानिए पूरा सच

Govinda Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' का हिस्सा हैं. चलिए उस वीडियो का सच जानते हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 23, 2025 9:39:20 PM IST

Govinda Viral Video
Govinda Viral Video


Govinda Viral Video: जेम्स कैमरन की फिल्मों में एक जादुई अपील होती है जो दुनिया भर के दर्शकों को दीवाना बना देती है. हाल ही में उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘अवतार’ की तीसरी किस्त जिसका नाम ‘अवतार फायर एंड ऐश’ है. सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही है. फिल्म ने पहले ही अपना पहला सोमवार का टेस्ट पास कर लिया है, पहले सोमवार को 8.5 करोड़ रुपये कमाए है. जेम्स कैमरन की फिल्म ने अब तक भारत में 67 करोड़ रुपये कमाए है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसने गोविंदा के फैंस को दीवाना बना दिया है. वायरल वीडियो में गोविंदा को ‘नावी’ के रूप में देखा जा रहा है, जिससे फैंस अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनका ‘अवतार फायर एंड ऐश’ में कैमियो है. हालांकि इस वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है.

जेम्स कैमरन की ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ में गोविंदा का कैमियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में गोविंदा को जेम्स कैमरन की ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ में देखा जा रहा है और वह डेविड धवन की 1997 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘दीवाना मस्ताना’ का अपना मशहूर डायलॉग “हटा सावन की घटा” बोलते हुए दिख रहे है.  वीडियो के साथ कैप्शन में दावा किया गया है कि यह जेम्स कैमरन की ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ की तीसरी किस्त में उनका कैमियो है. इससे फैंस कन्फ्यूज हो गए है. लेकिन सच्चाई कुछ और ही है.

गोविंदा का वीडियो AI-जेनरेटेड है

अगर आपको भी यह वायरल वीडियो देखने के बाद लगता है कि गोविंदा का ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ में कैमियो है, तो हम आपको बता दें कि यह सच नहीं है. असल में गोविंदा का यह वीडियो AI-जेनरेटेड और पूरी तरह से फेक है. यह AI-जेनरेटेड वीडियो गोविंदा के पुराने दावों का नतीजा है कि जेम्स कैमरन ने उन्हें अपनी फिल्म ‘अवतार’ में एक रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था. 

अवतार के बारे में गोविंदा का दावा

मुकेश खन्ना के साथ बातचीत में गोविंदा ने दावा किया कि जेम्स कैमरन ने उन्हें 2009 में रिलीज़ हुई ‘अवतार’ के पहले पार्ट में लीड रोल ऑफर किया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि वह जेम्स कैमरन से दो बार मिले और उन्हें ‘अवतार’ टाइटल भी सजेस्ट किया था. हालांकि जब उन्हें रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह अपने शरीर पर नीला रंग नहीं लगाना चाहते थे. उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि किरदार विकलांग था. 

गोविंदा ने अवतार को रिजेक्ट कर दिया

बातचीत के दौरान गोविंदा ने कहा कि ‘जेम्स कैमरन ने मुझे अवतार ऑफर की थी, और मैंने तो उस फिल्म के लिए टाइटल भी सजेस्ट किया था. उन्होंने मुझे बताया कि फिल्म का हीरो दिव्यांग है, और जब मैंने यह सुना, तो मैंने कहा, ‘दिव्यांग… और गोविंदा? हेलो, मैं यह फिल्म नहीं कर रहा’ उन्होंने मुझे 18 करोड़ रुपये ऑफर किए लेकिन मैंने कहा, ‘मुझे तुम्हारे 18 करोड़ रुपये नहीं चाहिए, मैं यह फिल्म नहीं कर सकता.’ अगर मैं अपने शरीर पर पेंट करवाता, तो मुझे कई दिन हॉस्पिटल में बिताने पड़ते. हमारा शरीर ही हमारी एकमात्र संपत्ति है.’

