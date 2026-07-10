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Lock Upp 2 में बंदूक लेकर पहुंचे Govinda,पत्नी Sunita के सीने को करना चाहते थे छलनी! क्या अब हो जाएगा तलाक?

Lock Upp 2: गोविंदा और सुनीता का लंबे समय बाद कैमरे पर आमना-सामना होगा. लॉकअप शो में दोनों की मुलाकात को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं और नए एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: July 10, 2026 11:33:57 AM IST

'लॉकअप 2' में पहुंचे गोविंदा
'लॉकअप 2' में पहुंचे गोविंदा


Lock Upp 2 Govinda-Sunita Ahuja: नेटफ्लिक्स का पॉपूलर रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 में हाल ही में बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 की एंट्री हुई है. शो में एक्टर की पत्नी का बेबाक और बिंदास अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है. इस शो में सुनीता ने गोविंदा संग अपनी शादी, अनबन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर खुलकर चर्चा की है. पूरी दुनिया के सामने पति और फैमिली की पोल खोलते हुए उन्होंने कहा कि भले गोविंदा 50 अफेयर कर ले, लेकिन वह अपने पति को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगी.

‘लॉकअप 2’ में पहुंचे गोविंदा 

सुनीता के इतनी सारी पोल खोलने के बाद लॉकअप 2 में गोविंदा अपनी पत्नी को सपोर्ट करने और मिलने पहुंचे हैं. अपकमिंग एपिसोड में हाल ही में गोविंदा विजिटर बनकर अपनी पत्नी से मिलने पहुंचेंगे. शो का नया धमाकेदार प्रोमो सामने आ चुका है. इसमें गोविंदा के साथ खूब मस्ती की. फराह ने उनके रिश्ते को लेकर खूब हंसी-मजाक किया. 

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शो में क्या-क्या हुआ?

फराह ने गोविंदा से सवाल किया कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही थी कि “इसे गोली मारो.” इस पर गोविंदा ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि वह गोली लेकर आए हैं क्या? फराह ने पूछा कि क्या बात गोली की हो रही है? इस पर गोविंदा ने कहा कि सुनीता उन्हें सीने पर मारना चाहती थीं, तो उन्होंने भी मजाक में कह दिया कि ठीक है, कर लेते हैं.

हर दिन खुल रहे नए राज़

गोविंदा ने आगे कहा कि यह सिर्फ वही लॉकअप है जो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन जिंदगी में कई ऐसे लॉकअप भी होते हैं जो नजर नहीं आते. वह ऐसे ही एक दौर से गुजरकर आए हैं. गोविंदा के आने से शो का यह एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि कैमरे के सामने पति-पत्नी के बीच क्या बातचीत होती है और उनके रिश्ते से जुड़े कौन से राज सामने आते हैं.

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Tags: govindaLockup Season 2sunita ahuja
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