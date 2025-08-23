Home > मनोरंजन > गोविंदा-सुनिता की तलाक की खबर सुन तिलमिला उठा बेटा, घर में डाला ऐसा काम; तस्वीर देख समझ जाएंगे सारा खेल!

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Rumours: इन दिनों गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक के रूमर्स खूब चर्चाओं में हैं। इस बीच कपल के बेटे और बेटी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 23, 2025 11:33:00 IST

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Rumours: गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें इन दिनों सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता आहूजा ने तो तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में भी अर्जी लगा दी है। तलाक की अफवाहों के बीच कपल के बेटे यशवर्धन आहूजा और बेटी टीना आहूजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी है।

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक के रूमर्स के बीच यशवर्धन आहूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर घर में एक पूजा कराने की तस्वीर शेयर की है। इस पोस्ट की खास बात है- इसकी टाइमिंग। इस तस्वीर की टाइमिंग ने सबका ध्यान खींच लिया है। यशवर्धन का यह पोस्ट उनके मां-बाप की तलाक की अफवाहों के बीच आया है। खबर है कि सुनीता आहूजा ने गोविंदा से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी तक लगा दी है। 

यशवर्धन की पोस्ट में उनका पेट डॉग भी शामिल नजर आ रहा है। तस्वीर शेयर कर उन्होंने लिखा- मेरा छोटा बेटा पूजा में हम सभी के साथ शामिल हो रहा है। इस तस्वीर में एक पुजारी और एक अंजान शख्स नजर आया। 
वहीं बेटी टीना आहूजा ने अपने माता-पिता के तलाक की खबरों के बीच पहली बार पोस्ट शेयर की है। टीना आहूजा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर चंडीगढ़ से एक जिम सेल्फी शेयर की है। टीना फिलहाल अपने प्रोफेशनल कामों को पूरा करने के लिए पंजाब पहुंची हुई हैं। 
 
बता दें कि यशवर्धन और टीना आहूजा की ये पोस्ट ऐसे समय में आई जब अफवाहें हैं कि सुनिता आहूजा और गोविंदा तलाक लेना चाहते हैं। यहां तक कि  सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की है। दिसंबर 2024 में दायर की गई इस याचिका में दायर इस याचिका में दावा किया गया है कि गोविंदा बार-बार सुनवाई से गायब रहे और सुनिता हर सुनवाई में मौजूद रही हैं। 

