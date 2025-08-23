गोविंदा-सुनिता की तलाक की खबर सुन तिलमिला उठा बेटा, घर में डाला ऐसा काम; तस्वीर देख समझ जाएंगे सारा खेल!

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Rumours: गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें इन दिनों सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता आहूजा ने तो तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में भी अर्जी लगा दी है। तलाक की अफवाहों के बीच कपल के बेटे यशवर्धन आहूजा और बेटी टीना आहूजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी है।

यशवर्धन आहूजा की पहली पोस्ट

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक के रूमर्स के बीच यशवर्धन आहूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर घर में एक पूजा कराने की तस्वीर शेयर की है। इस पोस्ट की खास बात है- इसकी टाइमिंग। इस तस्वीर की टाइमिंग ने सबका ध्यान खींच लिया है। यशवर्धन का यह पोस्ट उनके मां-बाप की तलाक की अफवाहों के बीच आया है। खबर है कि सुनीता आहूजा ने गोविंदा से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी तक लगा दी है।

यशवर्धन की पोस्ट में उनका पेट डॉग भी शामिल नजर आ रहा है। तस्वीर शेयर कर उन्होंने लिखा- मेरा छोटा बेटा पूजा में हम सभी के साथ शामिल हो रहा है। इस तस्वीर में एक पुजारी और एक अंजान शख्स नजर आया।

टीना आहूजा ने शेयर की अपनी तस्वीर

वहीं बेटी टीना आहूजा ने अपने माता-पिता के तलाक की खबरों के बीच पहली बार पोस्ट शेयर की है। टीना आहूजा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर चंडीगढ़ से एक जिम सेल्फी शेयर की है। टीना फिलहाल अपने प्रोफेशनल कामों को पूरा करने के लिए पंजाब पहुंची हुई हैं।