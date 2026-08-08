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Govinda Komal Rani Affair: कौन हैं गोविंदा की गर्लफ्रेंड! 4 साल से चल रहा अफेयर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Govinda Komal Rani Affair: एक्टर गोविंदा कोमल नाम की एक्ट्रेस के साथ रिश्ते में हैं. हालांकि, कभी उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की. इस बीच एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार को गोविंदा के साथ स्पॉट किया गया है.

By: JP Yadav | Last Updated: August 8, 2026 8:54:45 AM IST

Govinda Komal Rani Affair: कौन हैं गोविंदा की गर्लफ्रेंड! 4 साल से चल रहा अफेयर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
Govinda Komal Rani Affair: कौन हैं गोविंदा की गर्लफ्रेंड! 4 साल से चल रहा अफेयर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल


Govinda Komal Rani Affair: एक जमाने में अपनी सुपर हिट फिल्मों के जरिये ‘हीरो नंबर-1’ का तमगा हासिल कर चुके एक्टर गोविंदा एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में गोविंदा को एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार (Actress Komal Rani Swarnkar) के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में पैपराजी भी मौजूद रहे और उन्होंने जमकर गोविंदा और कोमल की फोटोज  क्लिक कीं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं. वायरल हो रहे वीडियो और फोटोज में दोनों को मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है.

गोविंदा के साथ कदमताल कर रहीं कोमल रानी स्वर्णकार को सफेद कलर की ड्रेस और खुले बालों में बेहद ही हसीन लग रहीं थीं. इसके साथ ही चेहरे पर काला चश्मा उन पर फब रहा था. कोमल के साथ मौजूद एक्टर गोविंदा ने उस दौरान कैजुअल लुक में थी, लेकिन काले चश्मा भी लगाया हुआ था. वहां मौजूद पैपराजी और सोशल मीडिया पर वायरल टिप्पणियों में लोगों ने कबूल किया कि मुंबई एयरपोर्ट पर गोविंदा और कोमल की ट्यूनिंग कमाल की लग रही थी.  सूत्रों के हवाले से यहां तक बताया जा रहा है कि दोनों साथ में उत्तराखंड के एक इवेंट में गए हैं. उनकी फोटोज सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं. 

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पत्नी सुनीता को एक्ट्रेस गोविंदा संग है अफेयर का शक

यहां पर दें कि करीब एक साल से गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. एक बार नहीं बल्कि कई बार गोविंदा को एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है, जिसके बाद उनके लिंकअप की खबरें फिर से तेज हो गई हैं. पिछले एक साल के दौरान कई बार गोविंदा और पत्नी सुनीता आहूजा के बीच अनबन की खबरें आईं. इसके साथ ही सुनीता कई बार इशारों-इशारों में पति गोविंदा पर गैर औरत से संबंधों का आरोप लगा चुकी हैं, जबकि गोविंदा इस पर मुद्दे पर चुप हैं.  

4 साल से है संबंध

दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि गोविंदा और कोमल की फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आते ही फैन और अन्य लोग गोविंदा का रिश्ता कथित तौर पर एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार से जोड़ रहे हैं. बताया जा रहा है कि गोविंदा और कोमल का लव अफेयर पिछले 4 साल से चल रहा है, हालांकि इसकी भनक जल्द ही पत्नी सुनीता को लग गई थी.  

गोविंदा पर कई साल से है पत्नी सुनीता को शक

उधर, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा कई बार ‘कोमल’ नाम का जिक्र अपने इंटरव्यूज में कर चुकी हैं. मिस मालिनी के साथ इंटरव्यू में गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में  सुनीता ने जनवरी, 2026 में बात की थी. इस बातचीत में उनसे पूछा गया था कि क्या आपका नाम कोमल है? तो इस पर सुनीता ने कहा था, ‘इसमें थोड़ा गड़बड़ है.’ इसके बाद गोविंदा की वाइफ यहीं नहीं रुकीं उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे इस नाम से नफरत है और इसे बदलो. एक लड़की है कोमल, कुछ XYZ. मुझे उससे नफरत है.’ अंत में सुनीता ने कहा था, ‘अगर मुझे कोई सबूत मिल गया तो मैं गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी.’ 

 

Tags: govindahome-hero-pos-2
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