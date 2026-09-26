‘जो औरत अपने पति को…’, Govinda से अफेयर की अफवाहों के बीच Komal Rani ने तोड़ी चुप्पी; खोल दी Sunita Ahuja की पोल

Govinda Komal Rani Love Affair: गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को लेकर चल रही चर्चा ने एक और मोड़ ले लिया है, जब एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार ने उनके बारे में की गई बातों का जवाब दिया. कोमल, जिनका नाम गोविंदा के साथ उनके प्रोफेशनल जुड़ाव की अफवाहों के बीच जोड़ा गया था, उन्होंने अब सोशल मीडिया पर इस मामले पर अपना पक्ष शेयर किया है. उनकी यह टिप्पणी सुनीता के अपनी पर्सनल लाइफ में आ रही मुश्किलों के बारे में पब्लिकली बोलने और महिलाओं और Gen-Z से सपोर्ट मांगने के कुछ समय बाद आई है. हालांकि गोविंदा और कोमल के बारे में दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बातचीत ने एक्टर की शादी को लेकर चल रही बातचीत में एक और परत जोड़ दी है.

कोमल रानी ने सुनीता आहूजा को जवाब दिया

कोमल ने शनिवार, 26 सितंबर को एक इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए इस मामले पर बात की. अपनी पोस्ट में, वो सुनीता के नाम पर की गई बातों का सीधे जवाब देती दिखीं और इस बात को खारिज कर दिया कि एक्टर की शादी में समस्याओं के लिए वो ज़िम्मेदार हैं. उन्होंने लिखा, “जो औरत अपने ही पति को सालों से जान से मारने की कोशिश कर रही हो, ऐसी औरतों की बद्दुआएं किसी को नहीं लगतीं.” एक्ट्रेस यहीं नहीं रुकीं. कोमल ने उन्हें “होमब्रेकर” कहे जाने पर भी जवाब दिया और सवाल किया कि क्या किसी को सच में उस रिश्ते को तोड़ने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, जिसके बारे में उनका दावा है कि वो पहले से ही समस्याओं का सामना कर रहा है. “पहले से टूटे हुए घर में कोई भी कभी भी होमब्रेकर नहीं हो सकता.”

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कोमल ने अपनी आलोचना पर सवाल उठाए

अपने जवाब के एक और हिस्से में, कोमल ने इस स्थिति पर पब्लिक में चर्चा करने के तरीके पर सवाल उठाया. उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को किसी रिश्ते के पीछे के पूरे हालात जाने बिना राय नहीं बनानी चाहिए. उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी और समर्पित पत्नी अपने पति के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकती है.” उनकी बातें गोविंदा के साथ उनके कथित जुड़ाव के बारे में कहानी को चुनौती देती दिखीं. हालांकि, एक्ट्रेस ने अपने बयानों में किए गए दावों को साबित करने के लिए कोई अलग सबूत नहीं दिया.

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