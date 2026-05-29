सेट पर लाइट पकड़ने वाला लड़का आज बन चुका है सुपरस्टार, गोविंदा ने हीरो बनने की दी थी सलाह; जानिए कौन है वो

10
सिनेमाई दुनिया में पहचान बनाना आसान काम नहीं है. इसके लिए लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है. ऐसा ही एक किस्सा सुपरस्टार अक्षय कुमार का है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लाइटमैन के तौर पर की थी. लेकिन गोविंदा की एक सलाह ने उन्हें बॉलीवुड की दुनिया में सबसे जाना-पहचाना चेहरा बना दिया. आज अक्षय कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं. इस दिलचस्प किस्से के बारे में खुद अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था.
क्या था वो किस्सा?
अभिनेता अक्षय कुमार इंडिया टीवी के शो आप की अदालत में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने खुद के हीरो बनने के सफर पर प्रकाश डाला था. अभिनेता ने बताया, एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था जय सेठ. उसके पास में लाइटमैन के रूप में काम करता था. उस फोटोग्राफर के पास बड़े-बड़े एक्टर्स आते थे, जिसमें गोविंदा, संगीता बिजलानी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर जैसे सितारे शामिल थे. उन सबके मैं फोटो, लाइटिंग वगैरह करता था. फिर गोविंदा जी ने मुझे कहा कि मैं बहुत सुंदर हूं. हीरो बन जा. हीरो अच्छा रहेगा. वो पहले इंसान थे जिसने मुझे हीरो बनने के लिए कहा था.’
सातवीं कक्षा में फेल हो गए थे अक्षय कुमार
अभिनेता अक्षय कुमार ने एक और किस्से का जिक्र किया था. उन्होंने बताया, ‘जब मैं सातवीं कक्षा में फेल हुआ था. तो मुझसे पूछा गया कि बेटा तू बनना क्या चाहता है? तब मुंह में ऐसे ही एक बात निकल गई. मैंने कहा मैं हीरो बनना चाहता हूं.’
अक्षय कुमार का वर्कफ्रंट
अक्षय कुमार की फिल्मों की बात करें, तो उनके पास आने वाले समय में कई प्रोजेक्ट्स हैं. अभिनेता ‘वेलकम टू द जंगल’, ‘हैवान’ और ‘गोलमाल 5’ सहित कई रोमांचक परियोजनाओं के लिए तैयार हैं. इसके अलावा, वह बहुचर्चित एलियन एक्शन थ्रिलर ‘समुक’ में भी नजर आएंगे, जो 2027 में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. अभिनेता को आखिर बार ‘भूत बंगला’ में देखा गया था.
यह खबर भी पढ़ें: परवीन बॉबी और महेश भट्ट के रिश्ते पर पूजा भट्ट की दो टूक; ‘मेरी मां ने उन्हें काफी पहले माफ कर दिया है’