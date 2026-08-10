Home > मनोरंजन > ‘तू हीरो है, पर हीरो जैसा लगता नहीं’… जब 114 किलो के गोविंदा ने 6-पैक वाले सलमान को दे डाली ऐसी दो टूक सलाह, इंडस्ट्री पर राज करने लगे भाईजान!

‘तू हीरो है, पर हीरो जैसा लगता नहीं’… जब 114 किलो के गोविंदा ने 6-पैक वाले सलमान को दे डाली ऐसी दो टूक सलाह, इंडस्ट्री पर राज करने लगे भाईजान!

2007 में आई सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'पार्टनर' की शूटिंग से पहले, एक्टर गोविंदा ने सलमान खान को एक बेहद महत्वपूर्ण सलाह दी थी. हाल ही में एक इंटरव्यू में गोविंदा ने उस दौर को याद किया जब सलमान खान अपनी पर्सनल लाइफ में काफी परेशानियों और दर्द से गुजर रहे थे.

By: Kajal Jain | Published: August 10, 2026 9:30:50 AM IST

'तू हीरो है, पर हीरो जैसा लगता नहीं'... जब 114 किलो के गोविंदा ने 6-पैक वाले सलमान को दे डाली ऐसी दो टूक सलाह, इंडस्ट्री पर राज करने लगे भाईजान!
'तू हीरो है, पर हीरो जैसा लगता नहीं'... जब 114 किलो के गोविंदा ने 6-पैक वाले सलमान को दे डाली ऐसी दो टूक सलाह, इंडस्ट्री पर राज करने लगे भाईजान!


बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा ने हाल ही में अपनी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म ‘पार्टनर’ (2007) के दिनों को याद करते हुए एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले सलमान खान जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल और दर्द भरे दौर से गुजर रहे थे. उस समय सलमान काफी अकेले-अकेले और परेशान रहने लगे थे. गोविंदा ने एक अच्छे दोस्त की तरह आगे बढ़कर सलमान को संभाला और उन्हें खुद पर ध्यान देने की सलाह दी. गोविंदा ने सलमान से साफ कहा था कि वह इस तरह से हीरो जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी सेहत और फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए. आइए जानते हैं कि उस दौरान दोनों के बीच क्या-क्या बातें हुईं.

बहुत दर्द से गुजर रहे थे सलमान

गोविंदा ने एजेंसी ANI से बात करते हुए बताया कि उन्होंने सलमान को मुश्किल दौर में संभाला और उन्हें अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने के लिए कहा. गोविंदा ने बताया कि सलमान बहुत ही गुमसुम हो गया था इसलिए उन्होंने सलमान से बात करने का फैसला किया. गोविंदा ने कहा कि ‘सलमान बहुत दर्द और पीड़ा से गुज़र रहे थे. और जब कोई व्यक्ति खुद से परेशान होता है, चाहे वह प्यार, उम्मीदों या अपेक्षाओं के कारण हो, तो उसे ठीक करने वाला कोई और नहीं होता. इसलिए, वह बहुत इंट्रोवर्ट हो गए थे. मैंने सोचा कि मुझे उन्हें असलियत से मिलवाना चाहिए, इसलिए हम साथ बैठे और ड्रिंक ली. ड्रिंक लेते हुए मैंने उनसे कहा, ‘सलमान, तुमने बाहर बहुत देख लिया है. अब अपने अंदर देखो.’

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तुम हीरो जैसे नहीं दिख रहे हो…

ANI को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा कि ‘उस समय मेरा वजन 114 किलो था। ये वो समय था जब मैं राजनीति से बाहर आया था. मैंने उनसे कहा, ‘जब तक मेरा वजन कम होगा, तब तक मैं एक चरित्र अभिनेता बन चुका होऊंगा, है ना? मैं ‘पार्टनर’ में जिस तरह के रोल कर रहा था, वैसी ही रोल करता रहूंगा, कॉमेडी करता रहूंगा.’ मैंने उनसे कहा, ‘आप हीरो हैं, लेकिन अभी आप हीरो जैसे नहीं दिखते. आप दुखी और उदास दिखते हैं. इस स्थिति से बाहर निकलिए.’

धर्मेंद्र से की सलमान की तुलना

जब सलमान ने गोविंदा से पूछा कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, तो गोविंदा ने उन्हें सलाह दी कि वे रोज दो-तीन घंटे जमकर एक्सरसाइज करें. गोविंदा ने सलमान की तारीफ करते हुए कहा कि धर्मेंद्र के बाद भगवान ने अगर किसी हीरो को सबसे खूबसूरत चेहरा, बेहतरीन पर्सनैलिटी, माता-पिता और भाई-बहनों का परिवार जैसी बेशकीमती चीजें बख्शी हैं, तो वह सिर्फ सलमान खान हैं. उनमें वह गजब का स्टारडम और औरा (Aura) है जिसे देखकर लोग पहली नजर में कह उठें कि यही असली हीरो है.

‘पार्टनर’ और बॉक्स ऑफिस का इतिहास

गोविंदा की यह सलाह सलमान खान के दिल पर असर कर गई और उन्होंने इस पर पूरी तरह अमल किया. गोविंदा ने उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले 10 सालों तक सिर्फ सलमान का ही राज रहेगा और वाकई ऐसा ही हुआ. इसके बाद डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘पार्टनर’ 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. इस फिल्म में दोनों की शानदार जोड़ी को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला और इसके गाने- जैसे ‘डू यू वाना पार्टनर’, ‘सोनी दे नखरे’ और ‘यू आर माय लव’—आज भी लोगों की जुबान पर छाए रहते हैं.

ये भी पढ़ें:- पानी से बाहर आते ही सुलगने लगता है बदन: 5 साल से तालाब में जिंदगी काटने को मजबूर, सफेद पड़ चुके हैं हाथ-पैर; जानिए कौन हैं 16 साल का इकबाल?

Tags: govindagovinda salman khanhome-hero-pos-7partner moviesalman khan
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