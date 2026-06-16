‘काला हिरण’ फिल्म पर टिप्पणी करना पड़ा भारी! गोविंद नामदेव को निर्माता ने भेजा लीगल नोटिस; ठोका 50 लाख का दावा

साल 1998 में अभिनेता सलमान खान से जुड़े काले हिरण के शिकार मामले से प्रेरित फिल्म ‘काला हिरण’ को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में एक्टर गोविंद नामदेव ने फिल्म से अपने आपको अलग कर लिया. इसको लेकर अब फिल्म के निर्माता ने अभिनेता के खिलाफ लीगल नोटिस भेजी है. और 50 लाख जुर्माना देने की मांग की थी.

निर्माता ने भेजा लीगल नोटिस

आगामी फिल्म ‘काला हिरण’ के निर्माता अमित जानी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है. मेकर्स ने ट्वीट में लिखा, ‘गोविन्द नामदेव को कानूनी नोटिस भेजा गया है. सात दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने और प्रोडक्शन हाउस को 50 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की मांग की गई है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.’

गोविंद नामदेव ने क्यों छोड़ी फिल्म?

हाल ही में, गोविंद नामदेव ने ट्रेलर रिलीज के बाद फिल्म ‘काला हिरण’ को बीच में ही छोड़ दिया था. इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया, ‘टीजर देखते ही मैं अंदर तक हिल गया. मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह प्रोजेक्ट उससे बिल्कुल अलग है जिसके लिए मैंने शूटिंग की थी.’ उन्होंने बताया कि फिल्म निर्माताओं ने उन्हें मुख्य किरदार के चित्रण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें शुरू से ही पता होता कि फिल्म को आखिर में कैसे पेश किया जाएगा, तो वे इस प्रोजेक्ट को तुरंत ठुकरा देते.

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