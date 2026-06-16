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‘काला हिरण’ फिल्म पर टिप्पणी करना पड़ा भारी! गोविंद नामदेव को निर्माता ने भेजा लीगल नोटिस; ठोका 50 लाख का दावा

Govind Namdev: हाल ही में अभिनेता गोविंद नामदेव ने आगामी 'काला हिरण' से खुद को अलग कर लिया था. अब फिल्म के निर्माता ने उन्हें लीगल नोटिस भेजते हुए 50 लाख रुपये के जुर्माने की मांग की है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 16, 2026 4:58:56 PM IST

गोविंद नामदेव
गोविंद नामदेव


साल 1998 में अभिनेता सलमान खान से जुड़े काले हिरण के शिकार मामले से प्रेरित फिल्म ‘काला हिरण’ को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में एक्टर गोविंद नामदेव ने फिल्म से अपने आपको अलग कर लिया. इसको लेकर अब फिल्म के निर्माता ने अभिनेता के खिलाफ लीगल नोटिस भेजी है. और 50 लाख जुर्माना देने की मांग की थी. 

निर्माता ने भेजा लीगल नोटिस

आगामी फिल्म ‘काला हिरण’ के निर्माता अमित जानी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है. मेकर्स ने ट्वीट में लिखा, ‘गोविन्द नामदेव को कानूनी नोटिस भेजा गया है. सात दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने और प्रोडक्शन हाउस को 50 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की मांग की गई है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.’



गोविंद नामदेव ने क्यों छोड़ी फिल्म?

हाल ही में, गोविंद नामदेव ने ट्रेलर रिलीज के बाद फिल्म ‘काला हिरण’ को बीच में ही छोड़ दिया था. इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया, ‘टीजर देखते ही मैं अंदर तक हिल गया. मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह प्रोजेक्ट उससे बिल्कुल अलग है जिसके लिए मैंने शूटिंग की थी.’ उन्होंने बताया कि फिल्म निर्माताओं ने उन्हें मुख्य किरदार के चित्रण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें शुरू से ही पता होता कि फिल्म को आखिर में कैसे पेश किया जाएगा, तो वे इस प्रोजेक्ट को तुरंत ठुकरा देते. 

फिल्म के बारे में

फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ का निर्माण अमित जानी ने जानी फायरफॉक्स फिल्म्स के बैनर तले किया है. इसका निर्देशन भरत एस श्रीनाते ने किया है. फिल्म में काशिफ इकबाल खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि यह फिल्म 1998 के उस काले हिरण के शिकार मामले पर आधारित है. 

Tags: govind namdevkala hiran
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