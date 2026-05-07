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‘गवर्नर: द साइलेंट सेवियर’ का टीजर हुआ जारी, फिल्म में एक नए अवतार में दिखेंगे मनोज बाजपेयी

मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' का टीज़र रिलीज हो गया है. फिल्म का उद्देश्य एक गुमनाम देशभक्त RBI के गवर्नर की अनकही कहानी को सामने लाना है, और इस टीज़र ने पहले ही प्रशंसकों के बीच हलचल मचा दी है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 7, 2026 3:10:36 PM IST

'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' का टीजर हुआ जारी
'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' का टीजर हुआ जारी


मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म ‘गवर्नर: द साइलेंट सेवियर’ का टीज़र रिलीज हो गया है. इस टीज़र से दर्शकों को एक रोमांचक देशभक्तिपूर्ण ड्रामा की झलक मिलती है. 

फिल्म का उद्देश्य एक गुमनाम देशभक्त RBI के गवर्नर की अनकही कहानी को सामने लाना है, और इस टीज़र ने पहले ही प्रशंसकों के बीच हलचल मचा दी है. यह फिल्म 12 जून को रिलीज होगी.

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एक अलग अवतार में दिखेंगे मनोज बाजपेयी 

दमदार दृश्यों, भावुक पलों और दिल छू लेने वाले बैकग्राउंड संगीत से भरपूर, टीज़र में मनोज बाजपेयी एक गंभीर और प्रभावशाली अवतार में नज़र आते हैं. निर्माताओं ने कहानी को गुप्त ही रखा है, लेकिन टीज़र से संकेत मिलता है कि यह कहानी त्याग, साहस और राष्ट्र के प्रति मौन सेवा पर आधारित है. विपुल अमृतलाल शाह की सनशाइन पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत, मनोज बाजपेयी अभिनीत इस फिल्म का निर्देशन मराठी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक चिन्मय मंडलेकर ने किया है.

हाल ही में, फिल्म निर्माताओं ने मनोज बाजपेयी के जन्मदिन पर एक शानदार पोस्टर जारी किया, जिसके बाद इस फिल्म को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई. इस फिल्म में अदा शर्मा भी नजर आ रही हैं. कलाकारों के चेहरों के अनावरण के अलावा, पोस्टर में कुछ प्रभावशाली टैगलाइन भी हैं, जैसे “अब बारी मेरी है”, “मैं भारत को असफल नहीं होने दूंगा” और “भारत दिवालियापन के कगार पर है, उन्हें इसका अंदाजा था.”

फिल्म के बारे में

यह कहानी हाल ही में दिवंगत हुए RBI के एक पूर्व राज्यपाल से प्रेरित है, और फिल्म में एक मजबूत “राष्ट्रीय संकट” का विषय निहित है. खबरों के मुताबिक, यह फिल्म एस. वेंकटरमन से प्रेरित है, जिन्होंने भारत के 1991 के आर्थिक संकट के दौरान आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया और देश के वित्तीय बचाव काल से उनका गहरा संबंध था. हालांकि, फिल्म निर्माताओं ने अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं की है और यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि फिल्म वास्तव में उन्हीं पर आधारित है या नहीं.

Tags: bollywoodentertainment
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