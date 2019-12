View this post on Instagram

#GoodNewwz sets BO on 🔥🔥🔥 on Day 3… Biz jumps across most circuits… Some circuits – average on Day 1 and 2 – score big on Day 3… North sectors terrific… Multiplexes driving its biz… Fri 17.56 cr, Sat 21.78 cr, Sun 26.65 cr. Total: ₹ 65.99 cr. #India biz. #AkshayKumar versus #AkshayKumar… *Opening Weekend* biz – 2019… ⭐ #Kesari ₹ 78.07 cr [#Holi; Thu-Sun] ⭐ #MissionMangal ₹ 97.56 cr [#IndependenceDay; Thu-Sun] ⭐ #HF4 ₹ 53.22 cr [pre-#Diwali; Fri-Sun] ⭐ #GoodNewwz ₹ 65.99 cr [Fri-Sun] #India biz.