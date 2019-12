बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. इस शुक्रवार अक्षय कुमार, करीना कपूर, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म गुड न्यूज ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी. कॉमेडी और रोमांस से भरपूर इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्वीट कर गुड न्यूज के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी दी है. ओपनिंग डे पर गुड न्यूज फिल्म ने 17.16 करोड़ रुपए की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला. फिल्म समीक्षकों ने गुड न्यूज को चार स्टार के साथ इसका बेहतरीन रिव्यू दिया था.

गुड न्यूज एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार करीना कपूर की जोड़ी और दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी की जोड़ी की भरपूर मस्ती देखने को मिल रही है. फिल्म रोमांस से शुरू होती है फिर कॉमेडी और बीच में इमोशन भी देखने को मिल रहा है. गुड न्यूज एक मिक्स मसाला फिल्म है जो आपको हंसने और गुदगुदाने को मजबूर करती है.

गुड न्यूज फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 17.56 करोड़ रूपए की कमाई की है वहीं शनिवार को भी फिल्म से 20 से 25 करोड़ रुपए के कमाई की उम्मीद है. पहले दिन गुड न्यूज 50 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है समीक्षकों ने इसका अनुमान लगाया है. इन दिनों कॉमेडी फिल्में दर्शकों की पहली पसंद बनती जा रही है. ड्रीम गर्ल, हाउसफुल 4 और अब गुड न्यूज फिल्म के पहले दिन की कमाई ने ये साबित कर दिया है.

#GoodNewwz packs a solid total on Day 1… Gathers speed from evening shows… Multiplexes especially record excellent numbers… North circuits dominate… Biz should multiply on Day 2 and 3… Fri ₹ 17.56 cr. #India biz… 2019 concludes with #GoodNewwz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 28, 2019