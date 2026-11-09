Godzilla Minus Zero vs Ramayana: गॉडज़िला माइनस ज़ीरो ने की 260% अधिक कमाई, 10 सिर वाले रावण पर भारी 3 सिरों वाला’राक्षस’

Godzilla Minus Zero vs Ramayana: दर्शक सिनेमा हॉल में फिल्म की कहानी और प्रस्तुतिकरण के लिए टिकट पर पैसे खर्च करता है. कहानी पहले से पता हो और प्रस्तुतिकरण साधारण हो तो फिल्म के प्रति दर्शकों का नजरिया नकारात्मक हो जाता है. सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि फिल्म किस तरह ऑडियंस को टारगेट करके बनाई गई है. नमित मल्होत्रा की फिल्म ‘रामायण’ के साथ शायद ऐसा ही हो रहा है. यही वजह है कि ‘रामायण’ के बजट के महज 9 प्रतिशत में बनी ‘गॉडज़िला माइनस ज़ीरो’ ने अमेरिका में उससे 260% ज़्यादा कमाई की है. सिर्फ इतना ही नहीं 63 मिलियन डॉलर की ओपनिंग के साथ इसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी ‘रामायण’ को पीछे छोड़ दिया है.

जापानी फिल्म ‘गॉडज़िला माइनस ज़ीरो’ इस वीकेंड ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ऊपर रही. हालांकि, यह दक्षिण एशिया में रिलीज़ नहीं हुई, जहां ‘रामायण’ के IMAX दबदबे के कारण इसे जगह नहीं मिल पाई. बावजूद इसके उत्तरी अमेरिका में इस मॉन्स्टर फिल्म ने भारतीय महाकाव्य पर आधारित ‘रामायण’ फिल्म को बुरी तरह पछाड़ दिया.

‘गॉडज़िला माइनस ज़ीरो’ ने ‘रामायण’ को पीछे छोड़ा

इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार, ‘गॉडज़िला माइनस ज़ीरो’ इस वीकेंड उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर टॉप फिल्म रही. इसने शुक्रवार से रविवार के बीच 31.6 मिलियन डॉलर की कमाई की और ‘कैट इन द हैट’ को दूसरे नंबर पर धकेल दिया. ‘रामायण’ 5वें नंबर पर रही जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘रामायण: राइज़ ऑफ़ अ लीजेंड’ के नाम से रिलीज़ किया गया है.

सिर्फ 19 मिलियन डॉलर में बनी है फिल्म

वहीं, अमेरिका में किसी भी भारतीय फिल्म के मुकाबले इसे सबसे बड़े स्तर पर रिलीज़ किया गया था. नितेश तिवारी निर्देशित इस फिल्म ने शुक्रवार से रविवार के बीच 8.7 मिलियन डॉलर और अपने विस्तारित ओपनिंग वीकेंड के दौरान कुल 12.2 मिलियन डॉलर की कमाई की. अगर दोनों की तुलना करें, तो अमेरिका में ‘गॉडज़िला माइनस ज़ीरो’ ने ‘रामायण’ के मुकाबले 260 प्रतिशत अधिक कमाई की. यह तब है जब जापानी फिल्म का बजट सिर्फ 19 मिलियन डॉलर है, जो ‘रामायण’ की लगभग 210 मिलियन डॉलर की लागत का महज 9 प्रतिशत ही है.

‘गॉडज़िला माइनस ज़ीरो’ ने वैश्विक स्तर पर भी दबदबा बनाया, लेकिन भारत में शानदार प्रदर्शन की बदौलत ‘रामायण’ ने इस अंतर को काफी हद तक कम कर दिया. इस जापानी फ़िल्म ने दुनिया भर में अपने शुरुआती वीकेंड में 63 मिलियन डॉलर की कमाई की, वहीं, ‘रामायण’ ने अपने 4 दिनों के शुरुआती वीकेंड में लगभग 55 मिलियन डॉलर (करीब 500 करोड़ रुपये) कमाए. इसमें से 30 मिलियन डॉलर से ज़्यादा (290 करोड़ रुपये ग्रॉस) की कमाई भारत से हुई, जो इसका घरेलू बाज़ार है.

‘गॉडज़िला माइनस ज़ीरो’ का क्या है प्लॉट

1949 की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फ़िल्म उस दौर को दिखाती है जब युद्ध के बाद जापान खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है. इसी बीच एक नया ख़तरा सामने आता है- ‘किंग घिदोराह’ नाम का एक विशाल, तीन सिरों वाला ड्रैगन जैसा राक्षस. ऐसे में यहां एंट्री होती है ‘गॉडज़िला’ की, जिसे 2023 की फ़िल्म ‘गॉडज़िला माइनस वन’ में हारा हुआ माना गया था, लेकिन रेडियोएक्टिविटी की वजह से वह फिर से ज़िंदा हो गया है. वह इंसानों की कुछ मदद से इस तीन सिरों वाले राक्षस से भिड़ता है.

2023 की ऑपनिंग से 3 गुना ज्यादा कमाई

इंडस्ट्री के अनुभवी विश्लेषक डेविड ए. ग्रॉस ने लिखा है- ‘इस वीकेंड की ओपनिंग ने इस जापानी फ़िल्म को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है. यह दिसंबर 2023 की पिछली ओपनिंग से लगभग तीन गुना ज़्यादा है. ताकाशी यामाज़ाकी द्वारा निर्देशित ‘गॉडज़िला माइनस ज़ीरो’ को जापान के ‘तोहो’ (Toho) स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है, और उत्तरी अमेरिका में इसे ‘GKIDS’ द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है.