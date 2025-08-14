15 August Independence Day 2025 पर दिल छू जाने वाला देशभक्ति गीत ‘Desh Mera’ हुआ रिलीज, नीरज शर्मा और दीपक शर्मा स्वतंत्रता दिवस पर खास तोफा

15 August Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ‘Go Music Go’ ने अपने गाने ‘देश मेरा’ को रिलीज किया है। यह गाना न सिर्फ सुनने में शानदार है, बल्कि इसके पीछे की सोच और इमोशंस भी बेहद गहरे हैं। इस प्रेरणादायक देश भक्ति गीत (Desh Bhakti Geet) का निर्देशन और निर्माण नीरज शर्मा ने किया है और सिंगर आर.के. अटवाल, जिनकी खूबसबूरत अवाज गाने में जान डाल रही है। इसके अलावा म्यूजिशियन एम.पी. अठवाल की धुन ने और अनुराग डिक्का के म्यूजिक कॉम्बिनेशन ने इस प्रेरणादायक देशभक्ती गीत को और भी खास बना दिया है। गीत के बोल मनप्रीत बहिया द्वारा लिखे गए हैं, जो देशप्रेम की भावना को और भी प्रबल करते हैं।

वीरों की कहानी, कलाकारों की मेहनत से सजी एक प्रेरणादायक प्रस्तुति

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर रिलीज किया गया देश भक्ति गीत (Desh Bhakti Geet) ‘देश मेरा’ गीत में कई कलाकारों ने अपनी अदाकारी से भावनाएं जीवत की हैं। पुरुष कलाकारों में दीपक शर्मा, ऋतिक शर्मा, प्रदीप शर्मा, अनस खान, सागर सेजवाल, उवेश नवाब, आयुष, फैजान खान, पियूष गर्ग, योगेश मिगलानी, दीपांशु मिगलानी, विनय सैनी और सोम पंत शामिल हैं और महिला कलाकारों में तनुजा ठाकुर और खुशबू ने अहम भूमिका निभाई है। गीत की पंक्तियाँ – “चाहे हो जाऊं शहीद या जाऊं हो कुर्बान…” जो हर भारतीय के दिल में गर्व और बलिदान की भावना को भर देती है।

देशप्रेम की मिसाल, जोश और त्याग से डूबा हुआ हर एक शब्द

15 अगस्त (15 August) स्वतंत्रता दिवस पर यह यह देश भक्ति गीत (Desh Bhakti Geet) केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि देशभक्ति का एक सशक्त संदेश देता है। “लहू से लुहान हो चाहे मेरा जिस्म, लड़ूंगा फिर भी…” जैसे बोल सुनने वालों के भीतर वीरता और त्याग की भावना को जगा देते हैं। यह देश भक्ति गीत हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत हमारे सैनिकों के बलिदान से चुकाई गई है। इस देश भक्ति गीत को दीवेश माथुर ने खूबसूरती से फिल्माया और एडिट किया है, जिससे इसकी भावनात्मक गहराई और प्रभाव बढ़ गया है। ‘देश मेरा’ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक प्रेरक भेंट के रूप में सबके दिल को छूता है। स्वतंत्रता दिवस पर सुनने के लिए यह गाना बेहद अच्छा हैं