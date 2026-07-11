वो गाना जिसे सुनकर सुसाइड करने लगे थे लोग, 100 से ज्यादा लोगों के मौत के बाद हुआ बैन: खुद सिंगर ने किया आत्महत्या

Gloomy Sunday Song: जब भी हम दुखी या खुश होते हैं, किसी शादी या पार्टी में, किसी त्योहार या सेलिब्रेशन में, सबसे पहले हम म्यूज़िक सुनते हैं. हर किसी की म्यूज़िक के लिए अलग-अलग पसंद होती है; कुछ को पुराने और शांत गाने पसंद होते हैं, जबकि कुछ को तेज़ पॉप गाने पसंद होते हैं. लेकिन क्या हो अगर कोई गाना सुनकर आपका सुसाइड करने का मन करे? 1933 में, रेज़सो सेरेस नाम के एक कंपोज़र ने “ग्लूमी संडे” नाम का एक गाना लिखा था.

रेजसो सेरेस ने यह गाना अपनी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद लिखा था, और इसके बोल इतने दुख भरे थे कि जिसने भी इसे सुना, वह बहुत दुखी हो गया. कहा जाता है कि यह गाना इतना दिल दहला देने वाला था कि कुछ लोगों ने इसे सुनने के बाद सुसाइड भी कर लिया था. इसीलिए इसे “हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग” नाम दिया गया.

हॉलीवुड गाने की वजह से 100 लोगों की मौत

शुरू में कई लोगों ने “ग्लूमी संडे” को रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था. हालांकि, बाद में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया और 1935 में रिलीज़ किया गया. इसके रिलीज़ होने के बाद, हंगरी में सुसाइड करने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई. कई मामलों में, यह गाना आस-पास बजता हुआ पाया गया, या उनके सुसाइड नोट में इसका ज़िक्र था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गाने ने शुरू में करीब 17 लोगों की जान ले ली थी. बाद में यह संख्या 100 के करीब पहुंच गई. हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को 1941 में गाने पर बैन लगाना पड़ा.

सिंगर ने भी दी अपनी जान

लगभग 62 साल बाद, 2003 में, गाने पर से बैन हटा लिया गया. लेकिन तब तक कई जानें जा चुकी थीं. रेज़सो सेरेस की गर्लफ्रेंड ने भी गाना सुनने के बाद सुसाइड कर लिया. हैरानी की बात है कि रेज़सो सेरेस ने मरने के लिए गाने में बताए गए दिन रविवार को ही चुना. रेज़सो सेरेस ने जनवरी 1968 में बुडापेस्ट में सुसाइड कर लिया. वह खिड़की से कूदकर बच गए, लेकिन बाद में हॉस्पिटल में तार से गला घोंटकर जान दे दी. कहा जाता है कि इस गाने के बोल इतने दुख भरे थे कि उनमें मौत को आराम और ज़िंदगी को दर्द बताया गया था.

1999 में हंगरी और जर्मनी में रिलीज़ हुई फिल्म

फिल्म “ग्लूमी संडे” भी रिलीज़ हुई थी. सिंगर की आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वालों को रुला सकती थी. इसके बावजूद, इस गाने को 28 भाषाओं में 100 से ज़्यादा सिंगर्स ने गाया. इसका सबसे मशहूर वर्शन बिली हॉलिडे ने इंग्लिश में गाया था, जिसे बाद में बैन कर दिया गया. गाने की कहानी पर बनी फ़िल्म “ग्लूमी संडे” भी 1999 में हंगरी और जर्मनी में रिलीज़ हुई थी.